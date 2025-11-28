Jordi Cruz deja una sentencia sobre España en Eurovisión e Israel que es para darle 12 puntazos

La presencia de España en Eurovisión 2026 está en el aire por culpa de la presencia de Israel en el festival. Este mismo jueves, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha comunicado durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE en el Senado que la cadena pública va a ratificar en la próxima asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) su decisión de no participar en Eurovisión 2026 si Israel acude a la competición.

"Nuestra posición es la misma de hace meses, cuando dijimos que la presencia de Israel es insostenible por dos motivos: primero, por el genocidio en Gaza, porque sigo pensando que aunque Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son", ha dicho López ante sus señorías.

Ha puesto sobre la mesa el máximo responsable de RTVE "el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso, ya que lo ha usado políticamente, ha intentado influir en el resultado y no ha sido sancionado, pese a que ha sucedido al menos en los dos últimos años. Cualquier otro país que hubiese hecho esta utilización estaría sancionado y suspendido transitoriamente".

La cadena pública española sigue con la misma opinión que cuando anunció su posición, y así se lo va a hacer saber en la asamblea general de la UER que se celebra los días 4 y 5 de diciembre en Ginebra, Suiza. De momento, el alto el juego en la zona no le sirve a José Pablo López porque, como ha recordado, "Israel ha seguido matando".

La posición de Jordi Cruz

El mítico presentador de Art Attack, Jordi Cruz, ha hablado en sus redes sociales de la presencia de España en el conocido festival y ha respondido a un comentario que dice que si España no va a Eurovisión "nadie se va a acordar de nosotros. NADIE".

"De verdad, asumid de una vez que si nos vamos de #Eurovision2026 nadie se va a acordar de nosotros. NADIE. Antes de que Italia volviese había un #Big4. Eurovisión fue económicamente y en cuanto a audiencias igualmente viable. Vivís en una realidad paralela", dice el comentario completo.

A lo que Jordi Cruz ha respondido: "No importa que no se acuerden de nosotros. Lo importante es no olvidar quienes somos :)".