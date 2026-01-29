Jordi Évole cuenta lo que le pasó al intentar entrevistar a Hugo Chávez: "Era joven y me precipité"

Jordi Évole ha estado en el podcast del José Ramón de la Morena y allí han charlado de las grandes entrevistas del periodista de laSexta, entre las que se encuentran, por ejemplo, la del Papa Francisco o la de Nicolás Maduro.

En este contexto, de la Morena ha querido saber si en algún momento pudo entrevistar al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013 de un cáncer. "A Hugo Chávez no lograste llegar, ¿no?", le ha dicho el presentador.

"No, yo era muy joven y me precipité", ha señalado Évole. El periodista catalán ha explicado que él estaba en una recepción con Lula Da Silva —presidente de Brasil— en la que se habían colado con otros medios internacionales.

"Cuando vi a Hugo Chávez nada más verle ya le abordé. Dije venimos de España y acababa de pasar el 'por qué no te callas'. Venimos de España de traerle un regalo del rey y ya...", ha contado Évole.

Un caganer para Chávez

En ese momento, Chávez le dijo que ya se verían luego y finalmente los llevaron a un cuarto del ministro de Cultura donde Évole le intentó explicar el regalo que le llevaba al presidente venezolano.

"Yo les llevaba, era para Navidad, y en Cataluña ya sabes que se hace la figura del caganer. En Cataluña, con esa figura, no es que te estés mofando de esa persona sino que le tienes aprecio y lo pones. Imagínate explicarle a Chávez o a su ministro... había un tío con el aspecto del rey y cagando. Aquí no hay nada bueno", ha dicho entre risas.

Trató de explicarle a los dirigentes de Venezuela, parece que sin éxito, que eso era "lo más grande" que te podían regalar en Cataluña: "Es un reconocimiento. Y estuvimos todo el día retenidos en el Palacio de Miraflores".

La historia del caganer

La historia del caganer se remonta entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, justo en la época barroca —un movimiento cultural que se caracterizaba por el realismo exagerado— y su uso no era como el actual.

El caganer de esa época no era una figura del belén que se pone en Navidad sino que se ponía en azulejos donde sale representado contando historias.

Según Barcelona Secreta, además de ser un símbolo de buena suerte, es también típico de la Comunidad Valenciana y de Baleares, donde se popularizó hasta el siglo XIX.

En la actualidad, el caganer ha dejado de ser sólo un campesino con barretina y hay un sinfín de personajes famosos representados de esta forma, entre ellos también Hugo Chávez.