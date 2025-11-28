Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jordi Roca necesita poco para dejar claro qué le ha parecido el discurso de Wyoming
Jordi Roca necesita poco para dejar claro qué le ha parecido el discurso de Wyoming 

El presentador de 'El Intermedio' recibió el Premio Ondas a Mejor Comunicador.

Jordi Roca y El Gran Wyoming
El cocinero Jordi Roca y El Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'.GETTY

El prestigioso cocinero Jordi Roca, conocido por ser el pastelero del restaurante El Celler de Can Roca, ha dejado claro lo que le ha parecido el discurso de José Miguel Monzón, popularmente conocido como El Gran Wyoming, tras recibir este miércoles el Premio Ondas a Mejor Comunicador.

El presentador de El Intermedio defendió el buen periodismo y arremetió contra las mentiras que se difunden a diario y que intoxican la información en unas palabras que se han visualizado cientos de miles de veces en las últimas horas.

"Llevo más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que, bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión, ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades y mentiras", afirmó Wyoming.

El presentador de El Intermedio subrayó que "ellos sueltan que nadie le da clases de periodismo, pero es que son clases de decencia elemental" y mandó su apoyo a "los profesionales de la información que están siendo señalados desde la impunidad de los cargos públicos por el delito de desenmascarar mentiras".

Jordi Roca ha reaccionado de forma breve pero muy explícita en Instagram a ese discurso, con varios emoticonos de aplausos que han sorprendido a muchos de sus seguidores. 

Wyming también aprovechó su discurso para acordarse del ya exFiscal Geeral del Estado, Álvaro García Ortiz, y su condena por parte del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

"Lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica. Hemos escuchado decir 'no, yo no soy notario, yo soy periodista... con lo cual tiene bula para mentir'. No, un periodista deja de serlo cuando miente. Ese no es el cometido y voy un poco más y sí, un periodista es un notario porque quiero que sea también garante de la verdad. Como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz", subrayó.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
