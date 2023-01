Jordi Wild revela por cuánto dinero se iría de YouTube

Jordi Wild es uno de los creadores de contenido más famosos en habla hispana del mundo. Con su podcast, The Wild Proyect, ha vuelto a ser premiado con el Esland —algo así como los Oscar de los streamers— como mejor talk show del año y sus entrevistas cuentan con millones y millones de reproducciones en YouTube.

Además, su entrevista al streamer Illo Juan se ha convertido en el vídeo más visto de YouTube en España en 2022.

Ahora, se ha hecho viral en TikTok un vídeo durante una entrevista con el youtuber y divulgador Carlos Tamayo en el que revela por cuánto dinero se iría de YouTube. "¿Qué me implica?", ha preguntado Jordi Wild a Tamayo. "Haces lo mismo que haces pero en Netflix", ha respondido.

"Exclusividad con ellos o puedo seguir en Youtube", ha querido saber el entrevistador. "Exclusividad, unos horarios, una duración y pueden intervenir un 20% en tu contenido", le dice la escritora Leo Margets.

Después ha explicado que sería por dos años y Margets ha puesto sobre la mesa que por "cinco kilos" Wild vendería su proyecto y Tamayo que por cuatro millones, pero los dos se han quedado bastante lejos.

"Ni uno ni el otro. Sería mucho más, pero 10 ahí estaríamos. Repito mil veces, yo no me muevo por pasta, yo estoy muy bien aquí. Para que yo decida jugármela tanto como para perder independencia, que es lo que a mí me preocupa, es algo que yo diga, me compensa tanto como que me retire y vivo mi vida tranquilamente", ha zanjado.