A José Mujica le hacen un homenaje y en pleno acto levanta la voz y lo que dice impacta al mundo

José Mujica, expresidente de Uruguay, ha pronunciado un discurso que está impactando en medio mundo. Ha ocurrido cuando el mandatario recibía el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes.

"Están los que nunca se preguntan si la vida tiene un sentido, si la vida tiene un rumbo. No se hacen esa pregunta. El mercado les tiene un destino planteado: se van a pasar toda su vida pagando cuotas y queriendo comprar la felicidad en cuotas mensuales", ha empezado avisando Mujica.

Todos ellos, ha señalado, estarán siempre "corriendo tras una felicidad hipotética como el burro corre una zanahoria porque eso está organizado": "En el mercado, progresar es tener cosas nuevas, y nuevas y nuevas y tienes que trabajar para pagar los medios. Le das, le das le das y nunca alcanzas".

"Están los otros, los que sienten esa pregunta: si la vida tiene un sentido o una causa, y ahí aparecen las variedades. Los hombres de ciencia, que son capaces de gastarse 20 años de vida tras el misterio de una molécula. eso es una pasión, eso es una causa. Y, dentro de los que tienen pasión, estamos algunos que nuestra pasión que la sociedad en que nacimos sea un poco mejor, algún día", ha avisado.

Y ha proseguido: "El tener el coraje de decir: gracias a la vida tengo una causa para vivir no se compra con plata. Es una cosa que se tiene adentro o no se tiene. Si la tienes, compromete tu vida, tu esperanza, tu sueño. Te vas a equivocar, pero vas a descubrir un tesoro adentro de ti mismo que te va enseñar el secreto de la misantropía".

"Pero si no tienes esa pregunta, podrás buscar otra causa, cualquiera. Somos libres a medias porque estamos sometidos a la necesidad de las tripas. Hay ciertos mandatos de la naturaleza que ni por suerte podemos zafar. Pero el ser humano puede crear necesidades infinitas", ha explicado.

"Si dejas que las necesidades se multipliquen como te plantea la sociedad contemporánea, tendrás que gastar tiempo de ti vida a cubrir el costo de esas necesidades y no te queda tiempo para tu libertad. Porque cuando eres libre, cuando gastas tiempo de tu vida en las cosas que a ti se te ocurren, que tú decides, no que te impone la ley de la necesidad... parece que ser libre es que si tienes dos trabajos tienes que conseguir tres, y que eres libre si a tu hijo no le falta nada, pero le faltas tú porque nunca tienes tiempo", ha hecho ver.

Y ha rematado: "Porque no te das cuenta de que no pagas lo que consumes con plata, sino con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y si derrochas en gastos materiales cada día estás más sometido a la ley de la necesidad y estás en un círculo vicioso, no te queda tiempo para ser libre".