José Yélamo no duda en señalar el mayor desafío al que se enfrenta España: "Tengo miedo de que ganen los malos" 

José Yélamo ha dejado a un lado la actualidad política para concursar en El Desafío, que este viernes vuelve a Antena 3 con su sexta edición. El periodista de laSexta será uno de los famosos que lucharán por hacerse con la victoria en un programa plagado de retos y momentos de mucho riesgo.

Sin embargo, le hemos preguntado su opinión en clave nacional y lo que ha dicho es para tenerlo muy en cuenta. Con 2026 recién empezado, José Yélamo destaca el que, en su opinión, será el desafío al que se enfrentará España durante este año.

"No caigamos en la anti política, que no dejemos de creer en un sistema, la democracia, con muchos defectos y muchos problemas que hay que solucionar, nos ha traído el mayor periodo de prosperidad que ha vivido este país y esta sociedad", asegura el presentador de laSexta Xplica.

"La gente tiene una falta de horizontes muy preocupante"

Al hilo de esto, pide que "no nos carguemos el estado del bienestar y que seamos conscientes de lo afortunado que somos por vivir en este lado del mundo". José Yélamo también se refiere a la polarización que vive nuestro país, asegurando que tiene miedo de que "venzan los malos" y de que "gane el totalitarismo".

Por otro lado, el comunicador pone el foco sobre los jóvenes, entre los que están creciendo los discursos de odio. Cabe recordar que un 19% de los jóvenes españoles cree que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno" para nuestro país.

Para José Yélamo, la clave es que a los jóvenes "no se les da expectativas a mucha gente que tiene una falta de horizontes muy preocupante". En esta línea, el periodista cree que "hay gente que cobra sueldos de mierda", y apunta a un "mejor reparto de la riqueza" como alternativa a esta creciente descontento social.

En clave personal

Al margen de la actualidad política y social, José Yélamo también se ha referido a su momento profesional en laSexta Xplica y ha vaticinado "un año muy intenso informativamente hablando". "El mayor desafío es seguir siendo una referencia para la gente que confía en nosotros y que nos elige para estar informada", asegura.

En clave personal, el periodista de laSexta ha descubierto una habilidad gracias a su paso por El Desafío: "Me creí que era acróbata y sigo haciendo acrobacias. Es una cosa que aprendí allí, que la trabajé mucho y la sufrí, pero que luego le he cogido el tranquillo".