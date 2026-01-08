Enric Juliana ve los planes de Trump y avisa de lo que podría pasar en España si no se toman medidas

Donald Trump está poniendo en jaque el orden político internacional y sus ansias expansionistas han hecho saltar las alarmas en todo el mundo. En España, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, asegurando que nuestro país no debe pleitesía al presidente de Estados Unidos.

"No somos vasallos de Trump", dijo este miércoles en TVE. Unas palabras que ha aplaudido el periodista Enric Juliana, quien se ha mostrado de acuerdo con la líder de Sumar.

No obstante, en su cuenta de X, el catalán ha puesto sobre la mesa cuál es el principal "pero" en el discurso del Gobierno en todo lo referente a la crisis provocada por Donald Trump tras la operación en Venezuela.

"Esa idea puede tener una mayoría social en España, pero para activarla hace falta una mayoría parlamentaria que proyecte fuerza", ha comentado Enric Juliana, poniendo de manifiesto la debilidad del Gobierno, que enfrenta muchas dificultades a la hora de recabar apoyos entre sus socios parlamentarios.

En esta línea, el periodista de La Vanguardia ha dado la que, en su opinión, será la clave política del año en nuestro país. Según Enric Juliana, armar una fuerza parlamentaria que se oponga a las políticas expansionistas del presidente de Estados Unidos será capital.

El juicio del Kitchen, otra de las claves

"Sin fuerza esa idea puede ser un grito de desesperación. La fuerza es el tema del 2026", ha asegurado en su cuenta de X. No es la primera vez que Enric Juliana analiza el tablero político y da un pronóstico de lo que podría ocurrir en nuestro país en un futuro inmediato.

Recientemente, el periodista de Badalona vaticino cuál sería el asunto que marcaría la agenda nacional en 2026. "El primer semestre de 2026 puede ser el de la verdad", dijo en los micrófonos de la Cadena SER en relación al inicio del juicio del caso Kitchen.

"Tendremos la oportunidad de ver que el poder judicial en España es legislativo, y que la balanza no se inclina para un lado más que para otro, sino que actúa con equidad", opinó Enric Juliana, quien vaticinó que en los primeros meses del año "surgirá el momento en el que España podrá ir a elecciones".