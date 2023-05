Una joven cubana prueba el gazpacho por primera vez y los usuarios le aconsejan todo lo siguiente

La usuaria de TikTok @anitamateu1996 es una joven cubana que ahora vive en Galicia y ha grabado su reacción al probar un pequeño bote de gazpacho del Mercadona por primera vez.

Primero de todo, algunos internautas han apuntado, entre otras cosas, que se debe agitar antes de servir, ya que esto influye en la textura y, por ende, en el sabor del producto. Asimismo, le han recomendado hacerlo en casa, no comprarlo.

Es por eso que han opinado del recipiente utilizado y de la calidad del artículo en sí. Es por eso que el vídeo ha generado tanta expectación en la red. Además de las muchas opiniones, ha acumulado en un día más de 36.000 reproducciones.

"Gazpacho. Me han dicho que esto es algo muy típico español. Yo lo veía en el supermercado constantemente, pero no me llamaba la atención. Ahora o he comprado para probarlo aquí con ustedes", ha empezado diciendo.

En Internet "dice que se trata de una sopa fría que se preparada con hortalizas crudas trituradas como tomate, cebolla, pimientos y pepino mezcladas con vinagre, agua, aceite y migas de pan para emulsionar la mezcla", ha seguido leyendo.

Tras contextualizar el momento, ha preguntando cómo debería bebérselo. Aunque finalmente ha elegido un plato hondo y una cuchara, la mayoría de los usuarios de TikTok le han explicado que es más común volcarlo en un vaso para beber.

"Las bebidas frías no me gustan mucho, pero lo voy a probar por ustedes. Yo sé que comprarlo en el supermercado no es la mejor opción, pero este es el que había. No me juzguen. Me gusta. Está rico", ha opinado para concluir asegurando que la comida española está exquisita.