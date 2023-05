Una joven le pide un autógrafo a Duki para tatuárselo y ojo a su respuesta

El cantante argentino Duki es uno de los artistas del momento y su popularidad no deja de crecer. A diario, el rapero tiene millones de escuchas en plataformas como Spotify y YouTube y solo con lanzar una nueva canción es capaz de situarla entre las más escuchadas al momento.

Además, por donde se mueve es capaz de despertar la locura entre sus seguidores, especialmente cuando está por Argentina, aunque también en otros muchos países. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en Tik Tok que confirma la Dukipasión.

El usuaria de la red social @soyellucidx ha publicado un vídeo en el que una joven quería que Duki le firmara en el cuello para así poder tatuárselo. Él al principio se niega a firmarle ahí para que no se hiciera el tatuaje, aunque al final acaba dejándole su sello.

Sin embargo, también le dice un claro mensaje mientras le está haciendo la firma: "En serio, no te tatúes esto, si no la próxima vez que te vea no te hablo. Si te veo con esto tatuado digo que te echen".

El vídeo es uno de los más vistos en las últimas horas, ya que en poco más de medio día ha superado los 6,5 millones de reproducciones y los 700.000 me gusta.