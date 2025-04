Karla Sofía Gascón revela, para sorpresa de Pablo Motos, lo que le dijo a Sofía Vergara de 'El Hormiguero'

Karla Sofía Gascón ha ido a divertirse por segunda vez a El Hormiguero. Después de su primera y controvertida aparición, donde dejó varios momentos virales por sus cortes a Pablo Motos, ha vuelto con un tono más sosegado y tranquilo.

En su primera vez en El Hormiguero se quejó de que la música estaba muy alta y al llegar al programa se ha sorprendido de que no se la hayan bajado. Pablo Motos ha explicado que pensó hacerlo pero que la gente no lo iba a entender.

Ella misma ha reconocido que es "un poco bestieja" a lo que Motos ha añadido: "Tu anterior visita todavía no se me ha olvidado". "¿No se te ha olvidado? Me encontré con Sofía Vergara y se lo dije: cuando me vi en El Hormiguero me recordaba a ti", ha confesado Karla Sofía.

"Pero con ella estaba claro que era todo de broma, contigo no sabía por dónde iba", ha reconocido Motos. "Yo también soy así lo que pasa que no nos conocíamos la otra. Ahora que nos conocemos estamos más tranquilos", ha apostillado la actriz.

Karla Sofía Gascón hace referencia a una entrevista que Pablo Motos hizo a Sofía Vergara en enero de 2024 y que fue muy viral por las respuestas y por la actitud que tuvo la actriz de Modern Family en el programa.