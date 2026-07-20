Lo que dice Borja Iglesias sobre los empleados de la selección cuando le dan el micrófono se lleva el aplauso de toda Cibeles

Aunque Borja Iglesias ha jugado muy pocos minutos en este Mundial 2026, ha sido y es una figura clave en esta selección española. Este grupo de chavales, que tiene una media de edad de 26 años, trasciende más allá de un equipo de fútbol. En España ya se ve como una auténtica familia.

Los minutos disputados no lastran a Iglesias para ser uno de los protagonistas de la consecución de la segunda estrella para La Roja. Va mucho más allá: su personalidad, su talento y su experiencia han hecho que este equipo sea mejor dentro y fuera del terreno de juego.

Ha sido uno de los pocos futbolistas que ha utilizado su reputación y fama para alzar la voz ante las injusticias sociales, ante la guerra entre Israel y Palestina y uno de los pocos jugadores que se posicionó con Jennifer Hermoso, delantera de la selección española femenina, ante el caso Rubiales.

Hasta Javier Bardem ha pronunciado su completa admiración por Iglesias. Se conocieron durante las horas previas al partido de cuartos de final ante Bélgica: "Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo".

Iglesias sabe quiénes fueron más importantes que los futbolistas

Durante la celebración en Cibeles también ha sido protagonista. Salió al escenario rapeando un tema de Violadores del Verso y después le han pedido que se pusiera al frente para ser el DJ del momento. Sin embargo, antes ha querido hacer una reivindicación.

Ha señalado al cuerpo técnico y al resto de empleados que han acompañado a la selección durante todo este mes para asegurarse de que estuvieran lo mejor atendidos posible: "Antes de nada quería decir una cosa. Los que han entrado al final son los más importantes del Mundial".

"Nos han cuidado desde el primer día hasta el último. A cualquier hora, en cualquier momento, cuando lo necesitábamos. Han puesto todo para que estuviéramos en las mejores condiciones para comper. Un aplauso para todos que son los putos amos", ha sentenciado Iglesias.