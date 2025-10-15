La BBC destaca así el "enfoque radicalmente diferente" que está siguiendo España respecto a otros países

"España está actuando a contracorriente del clima político imperante entre los países occidentales en lo que se refiere a migración y políticas respecto al continente africano". Así ha comenzado el periodista y analista del África occidental Paul Melly un extenso artículo publicado en la BBC sobre cómo está afrontando España una crisis como la migratoria.

El artículo comienza diciendo que países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania están recortando las ayudas al crecimiento, pero que el Gobierno de España, en cambio, sigue comprometido con esta expansión continua, aunque lo haga ahora desde un punto de partida más bajo. De hecho, la publicación destaca que durante toda esta semana Madrid acoge AfroMadrid2025, que es "conferencia mundial sobre personas de ascendencia africana".

La BBC recuerda que el pasado mes de julio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lanzó un consejo liderado por distintas personalidades, de las cuales más de la mitad eran africanas, para "supervisar la aplicación de la detallada estrategia España-África" en la que destaca la creación de nuevas embajadas y distintas asociaciones.

Además, también apuntan que Sánchez se diferencia de otros gobiernos por su postura sobre la inmigración, aunque remarca la compleja situación que hay respecto a los planteamientos de Vox: "Al igual que otros líderes de centroizquierda y centroderecha, Sánchez tiene el desafío electoral de la extrema derecha, impulsada en gran medida por la preocupación de algunos votantes sobre la migración y que tiene en Vox un partido asentado en el parlamento y ocupando el tercer lugar en las encuestas de opinión".

El artículo recuerda todo lo que ocurrió en las calles de Torre Pacheco y destaca que la formación de Santiago Abascal "ha sido más radical" con el tema que el PP. "Vox pidió medidas enérgicas contra los inmigrantes que ocupan puestos de trabajo menos cualificados", se describe en el artículo.

Además, también se cuenta que más de 45.000 personas se lanzaron al mar para llegar a las Islas Canarias. "La administración española tiene que acoger a los recién llegados, procesar sus solicitudes y gestionar su absorción en la sociedad en general, ya sea de forma temporal o más duradera", concreta, señalando que Sánchez sí que reconoce las realidades de la población de estos países africanos y que "está intentando ir más allá de simplemente decir 'no' a los recién llegados".

Asimismo el medio británico acaba enumerando que desde el Gobierno de España es están desarrollando alternativas que fomenten "movimientos de personas seguros, ordenados, regulares y mutuamente beneficiosos" y se está apoyando programas en estos países para que inmigrantes irregulares que han sido devueltos puedan desarrollar medios de vida viables, entre otra serie de medidas.

"Las buenas palabras, por supuesto, son solo un primer paso, pero en el actual clima internacional, este tipo de lenguaje realmente destaca", concluye el analista su reportaje.