La CNBC define lo que está haciendo Sánchez con Trump de una forma que llama mucho la atención

La cadena económica norteamericana CNBC ha publicado un artículo en el que ha analizado el "camino arriesgado" que está tomando España sobre algunas de las decisiones que no parecen gustar a la administración de Donald Trump.

"España toma un camino arriesgado al plantar cara a Trump en defensa y China", ha señalado en el titular de la noticia que ha escrito el periodista Sam Meredith. "Las tensiones sobre cuestiones de defensa y política exterior crecen entre Madrid y Washington", ha expresado.

"El enfoque un tanto singular de España en materia de defensa y política exterior está alimentando las tensiones con la administración Trump", ha asegurado, antes de informar del rechazo del Gobierno a comprar aviones estadounidenses.

Desde la CNBC recuerdan el rechazo de España a aumentar el gasto de defensa de la OTAN hasta el 5% y también ha destacado el interés del Gobierno por "vínculos económicos más estrechos" con China.

"En conjunto, los analistas dicen que España se ha convertido en un raro ejemplo de un país europeo dispuesto a provocar la ira del presidente estadounidense Donald Trump", ha indicado.

El citado medio ha asegurado que, pese a la amenaza de Trump con los aranceles, España es "el país del sur de Europa" que "aún no ha enfrentado consecuencias materiales". "España es un caso interesante en Europa porque es realmente el único país que está antagonizando abiertamente a Trump mientras que todos intentan mantener un perfil bajo en su mayor parte", ha detallado Federico Santi, analista senior especializado en el sur de Europa en Eurasia Group a la CNBC.

El analista también ha justificado que otro de los puntos que juega a favor de Sánchez es que "Trump simplemente no parece estar muy preocupado ni ser consciente de España como país". "Es decir, lo sabe, pero no está realmente en su radar", ha expresado.

Kristina Kausch, investigadora senior del German Marshall Fund de los Estados Unidos, ha hablado con la CNBC y ha destacado que los lazos entre España y China han sorprendido a Trump. "España está dando voz a preocupaciones que también comparten, en mayor o menor medida, otros aliados de la UE o la OTAN. Demuestra liderazgo, pero también es una gran apuesta que podría ser contraproducente para Sánchez personalmente, para España y para Europa", ha razonado.