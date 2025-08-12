La condición económica que hay en esta oferta de trabajo para ser camarero es para volverse loco

La cuenta de X Soy Camarero acostumbra a publicar y difundir ofertas laborales que lanzan bares, cafeterías y restaurantes de toda España en las que muchas de ellas tienen algún requisito o detalle que deja a los usuarios boquiabiertos... generalmente por lo surrealista que son.

En las últimas horas ha publicado la imagen de las condiciones que se pedían para un puesto de trabajo en el sector y, en lo que respecta a la información sobre el salario extra, no se podía creer.

En ella se podía leer que en cuanto a experiencia no se requería nada, pero sí que se pedía tener los idiomas de español e inglés avanzado. En cuanto a la jornada, además, se contaba que era parcial en un turno partido de 14:00 a 17:00 horas y luego para la hora de cenar, de 19:30 a 23:30.

Finalmente, se relataban las condiciones económicas. El salario era de 1.350 euros al mes, pero había un suplemento, que es el de las propinas, aunque para acceder a él había que aprobar en primer lugar un examen.

Así se describía en la oferta de trabajo publicada y así lo ha destacado el perfil de Soy Camarero. "¿Aprobar un examen para tener derecho a propina?", ha preguntado el profesional del sector, que cuenta con más de 160.000 reproducciones.