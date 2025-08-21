Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La denuncia de Pedro Ruíz ante lo que cada vez se ve más a la hora de ir a pagar en los comercios
Lo ha contado en X.

El presentador Pedro Ruiz.GTRES

El periodista y presentador Pedro Ruíz ha decidido comentar en sus redes sociales una práctica que cada vez se ve con una mayor frecuencia en bares, restaurantes, tiendas de todo tipo y establecimientos varios cuando se quiere ir a pagar. 

Este 'modus operandi' no es otro que el hecho de que los diferentes comercios no acepten dinero en efectivo y únicamente exijan el pago con tarjeta, algo que no es legal y que no se puede hacer. 

"Han sancionado a varios comercios por no aceptar pagos en metálico. Ya sé que me pongo pesado con esto, pero hay que insistir: el metálico es el último reducto de libertad que nos queda", ha denunciado en su perfil de X Ruíz, donde tiene 60.000 seguidores y desde donde acostumbra a mojarse de todo tipo de asuntos de actualidad.

Al presentador de televisión le han respondido numerosos usuarios, ya que su tuit se ha hecho viral con más de 200.000 reproducciones y 6.000 me gusta. 

Tal y como informó El HuffPost este miércoles tras consultar fuentes del Ministerio de Consumo, la cartera que dirige Pablo Bustinduy ha comenzado a sancionar a las empresas que obliguen a pagar con tarjeta si solo se tiene o se quiere hacer en efectivo.

Según ha podido saber este periódico, el rechazo a cobrar en efectivo "es un incumplimiento directamente considerado infracción leve en la normativa de Consumo". En concreto, los establecimientos que obliguen a utilizar tarjeta estarían incumpliendo el artículo 47.1, según el cual se considera infracción leve "la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal".

De esta manera, con la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entró en vigor en 2022, "ya no se puede impedir" pagar en metálico "en ningún local". Las sanciones, además, pueden oscilar entre los 100 y los 10.000 euros, "pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido".

