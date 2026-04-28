José Sacristán confiesa no votar a Sánchez y se moja muy claramente sobre lo que está haciendo

El actor José Sacristán fue entrevistado este lunes en el programa La noche del 24 Horas, que presenta Xabier Fortes para hablar del estreno de la obra El Hijo de la cómica, basada en las memorias de Fernando Fernán Gómez.

Durante la conversación con el periodista, Sacristán también habló de la actualidad política y de la situación en el mundo y en España. "Me parece que hay que tener tanto cuidado ahora con la violencia a ultranza que hay, con esa desfachatez de estos matones de la política, de los asesinos... Esta violencia que está perfectamente alimentada, aplaudida y celebrada por unos sujetos que también manejan aquí el cotarro, que me parece insolente", afirmó.

Sacristán añadió que la sensación que tiene es que "habrá un momento en el que detener este esperpento y esta cosa grotesca con tanto muerto por medio".

Por ello, ha reconocido que le preocupa "por un lado, lo grosero, lo evidente de este comportamiento, y por otro lado, la ambigüedad, la tibieza y la inoperancia de Europa". A pesar de eso, ha querido destacar la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No soy un votante de Sánchez, pero celebro y aplaudo de verdad porque realmente es el único que se ha puesto ahora en el lado correcto de la historia".

Además, durante la entrevista, Sacristán también comentó que es "este es un mundo ilusionante de este servilismo a ciertas instancias políticas" y aprovechó para citar a Antonio Machado y su "a distinguir me paro las voces de los ecos".

"A mí me estremece escuchar voces que remiten a ecos que yo ya creí que no no se volverían a oír. Es desesperante, pero confío y tengo la impresión de que este despropósito de esta gente que piensa que la solución de los problemas que tenemos pasa por volver a cantar el Cara al sol ha tocado el techo. Me da la impresión de que están ahí más o menos la gente ya dándose cuenta de que esto es un disparate brutal y estrepitoso", remató.

Sus palabras sobre la Transición

Sacristán también habló de la Transición y del revisionismo que hay hoy en día de esa época. "Eran los tiempos del esplendor en la hierba, aunque sabíamos perfectamente lo que había el debajo de las alfombras. Sabíamos perfectamente quién tenía el cañón, el dinero, el poder o el guisopo y no había más remedio que sentarse a negociar y ver qué se podía hacer", recordó.

De hecho, tachó de "sencillamente miserable" a "aquellos que tachan aquello de cobardía". "Indudablemente todo es revisable y es mejorable, qué duda cabe, pero había que estar ahí en ese momento y había que tener claro cuál era la relación de fuerzas", describió.

Sacristán criticó que "entre otras cosas, no le hubiera venido mal a ciertos pronunciamientos de la izquierda de hoy tener una noticia mucho más clara de cuál es la relación de fuerzas en las que se han movido y no estarían como están, prácticamente desaparecidos".

"Si esa izquierda se hubiese molestado en averiguar cuáles eran las fuerzas contrarias a las que había que enfrentarse", sentenció, reiterando que no va a decir que fue "todo maravilloso, pero que había que estar allí".