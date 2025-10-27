Un jubilado de Alicante ayuda a su 'novia', cae en la estafa y pierde 8.800 euros: "Si conoces a alguien, tócale las manos"

La mezcla de la tecnología y la soledad puede llegar a convertirse en el caldo de cultivo perfecto para ser víctima de una estafa. Es lo que le ha ocurrido a un jubilado de Alicante que ha perdido 8.800 euros al ayudar a su 'novia' virtual, quien supuestamente sufría problemas económicos.

El hombre, de 78 años, conoció a través de internet a quien creía que era una doctora de 43 años de Kazajistán. Sin embargo, todo resultó ser un timo que había sido creado con Inteligencia Artificial.

Tal y como recoge La Opinión de Murcia, todo comenzó el 11 de noviembre de 2024. En esa fecha, el jubilado recibió un correo electrónico de parte de Ainur, una supuesta médica kazaja que buscaba tener una relación sentimental seria.

A través de imágenes y vídeos, Ainur consiguió ganarse la confianza del hombre. Sin embargo, esos documentos audiovisuales no pertenecían ni a la médica ni a ninguna persona. La realidad es que unos ciberdelincuentes habían hecho uso de la Inteligencia Artificial para engañar al jubilado.

Una vez que el hombre confiaba en la falsa médica de Kazajistán, la supuesta mujer empezó a pedirle ayuda económica para poder solucionar diversos problemas. La primera solicitud de dinero fue de 2.000 euros para comprar un billete de avión.

Posteriormente tuvieron lugar otras peticiones que hicieron que el jubilado de 78 años gastara un total de 8.800 en ayudar a su 'novia'. Sin embargo, ese dinero en realidad fue a parar a manos de unos estafadores.

El hombre incluso compró un billete de autobús para dirigirse al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero cuando se dirigía a la capital recibió un mensaje de la supuesta médica en el que le decía que había sido detenida en Kazajistán porque llevaba consigo una obra de arte (un icono familiar) que no podía salir del país.

Fue en ese momento en el que el jubilado fue consciente de que había sido víctima de un timo. El hombre denunció lo ocurrido ante la Policía Nacional y le confirmaron que, efectivamente, su idilio amoroso era en realidad una estafa.

En declaraciones al mencionado medio de comunicación, el jubilado ha dado el siguiente consejo a la sociedad para evitar caer en engaños de este tipo: "Si conoces a alguien, tócale las manos, que puedas ver a la persona enfrente".