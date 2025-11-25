La Junta de Andalucía avisa de un correo estafa sobre supuestas citas médicas canceladas: mucho cuidado

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha avisado de un correo electrónico fraudulento con el objetivo de robar dinero de las víctimas a través del conocido método phishing, una estafa cibernética que engaña a las víctimas y que con un solo clic podrían robar información confidencial como contraseñas o datos bancarios.

"¡Atención! Informamos de que se están detectando este tipo de correos electrónicos fraudulentos sobre citas médicas en algunos centros de salud. ¡Ojo! Son un phishing, correos falsos", ha afirmado la Consejería de Sanidad a través de su perfil oficial en X (@saludand).

Tal y como han enseñado a través de una fotografía, una mujer ha recibido un correo electrónico cuyo remitente tenía de nombre "Salud Responde", en el que avisaban de fue una supuesta cita médica había quedado cancelada.

"Buenos días, le comunicamos que su cita telefónica en Centro de Salud La Plata con fecha 24/11/2025 queda cancelada por reducción de citas. Si necesita ser visto por un profesional de la salud, acuda de urgencias a cualquier centro de salud cercano que tenga. Para más información acerca de la cita llame al...", rezaba el correo electrónico.

En estos casos, con el simple hecho de llamar al número de teléfono que adjuntan ya pueden robar cualquier dato privado, o incluso en algunas ocasiones incitan a entrar en páginas web falsas.

Un click puede hundirle la vida a una persona, por ello la Junta andaluza ha tomado medidas y ha avisado a los usuarios de que no caigan en esa estafa y que, en caso de sospechar de algún correo electrónico, acudir directamente al centro de salud de turno o llamar al número verdadero.

Algún usuario, como Joel Fleishman, ha dado las gracias por avisar, pero ha aprovechado para quejarse de que está intentando pedir cita y le es imposible. "Llevo semanas sin poder sacar cita, y lo demás 72 horas", ha advertido.