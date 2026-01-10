La OCU pide que extremes la atención al comprar agua embotellada ante lo que empiezan a ver: "Poco a poco van a ir apareciendo en el mercado"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un aviso a los usuarios para que pongan atención cuando compren agua embotellada en los supermercados ante algo que empiezan a ver en algunas tiendas.

Según admite el organismo, se trata de algo legal y seguro, pero advierten de que el problema está en que el consumidor puede comprar un producto pensando que es otro, por lo que pueden acabar siendo engañados.

"¿Sabes que no todo el agua que te venden es agua mineral? A veces es directamente agua del grifo embotellada. Sí, es segura, pero lo peor es cómo te lo presentan para que no te enteres", dice la OCU en un vídeo distribuido a través de sus redes sociales.

El auge de la llamada "agua potable preparada"

"El otro día, al ir a comprar agua en un centro comercial, cogí esta botella pensando que era agua mineral como siempre. Cuando nos dimos cuenta de que era agua simplemente del grifo: agua potable preparada, algo que habitualmente no es normal encontrar en este tipo de botellas, pero poco a poco van a ir apareciendo en el mercado y lo interesante es que el consumidor sepa exactamente lo que está comprando", subraya la organización.

"En este caso, esta botella de agua es una botella de agua preparada, es decir agua envasada de red, y esta por ejemplo viene de Dinamarca, con lo cual encima es muy poco sostenible envasar agua del grifo en Dinamarca y traerla a España. Da la sensación de que es agua, sin más", insiste la OCU.

Legal, pero poco habitual

El organismo explica que "la venta de agua potable preparada o simplemente la denominación de agua es completamente legal, lo que pasa es que en España, por ejemplo, no es muy habitual": "En España cuando compramos agua envasada normalmente es agua mineral. La confusión no nace porque el consumidor sea despistado, sino porque muchos envases están diseñados para sugerirte una cosa mientras te venden otra".

Qué dice la ley en España

La norma principal que regula el agua mineral en España es el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre y también por la directiva 2009/54/CE (sobre aguas minerales naturales), que ha sido incorporada al ordenamiento español y complementa la regulación nacional.

Entre otras cosas, esas normas regulan: