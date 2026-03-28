La placa que hay en homenaje a Carmen de Mairena en una pared de Barcelona conquista a todo el mundo

En las plazas y calles de distintas ciudades de toda España es habitual ver placas en las fachadas de algunas casas en homenaje a la vida de figuras públicas que han tenido una gran relevancia en ámbitos como los derechos humanos, la literatura, la política o a nivel académico o científico.

En las últimas horas, ha sido el tuitero Carlos Martínez, conocido en la red social de Elon Musk (antigua Twitter) con el nombre de @Chino_Chulo, el que ha publicado la placa que ha visto en la pared de una casa en Barcelona y que es un bonito recuerdo a la figura de Carmen de Mairena.

"Mola, me encanta", ha escrito, junto a una imagen del recordatorio puesto por el Ayuntamiento de la capital catalana que lleva más de 27.000 reproducciones, 760 me gusta y casi un centenar de compartidos.

En la instantánea se puede leer lo siguiente: "Regidora de Memoria Democrática. En este edificio ha vivido la artista y luchadora por los derechos de las personas trans Carmen Brau Gou, 'Carmen de Mairena' (Barcelona, 1933-2020)".

¿Quién fue Carmen de Mairena?

Carmen Brau Gou, conocida popularmente como Carmen de Mairena, tuvo una gran popularidad a nivel televisivo y se convirtió durante toda su vida en una personalidad a nivel nacional gracias a su fama como tonadillera transexual.

En la segunda mitad del siglo XX ganó fama en Barcelona como cantante de copla y tonadillas, pero fue a nivel nacional cuando el éxito le llegó gracias a sus apariciones televisivas de carácter cómico en programas como Crónicas marcianas.

También llegó a protagonizar películas, diversos cortometrajes y a participar en otros programas de televisión, aunque en ninguno tuvo tanta continuidad y éxito como en Crónicas marcianas.

Carmen de Mairena falleció el 22 de marzo de 2020 a los 86 años de edad por causas naturales en Barcelona, su ciudad natal.