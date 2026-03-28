El mensaje de una leyenda absoluta del bádminton sobre la retirada de Carolina Marín es para enseñarlo en todas las escuelas

Gillian Margaret Clark, leyenda absoluta del bádminton y conocida como la voz del bádminton tras más de dos décadas como comentarista principal de la Federación Mundial de Bádminton (BWF), ha publicado un mensaje sobre la retirada de Carolina Marín que se debería enseñar en todas las escuelas.

La onubense, que se va tras haber hecho historia, anunció este jueves que no disputará el Campeonato de Europa de Huelva y que ha decidido dar un paso al lado y cerrar una carrera plaga de éxitos.

"No cabe duda de que Carolina Marín tenía mentalidad de campeona. Era trabajadora, decidida, valiente, concentrada, combativa y ambiciosa", ha señalado Gill Clark, también conocida con el mote 'Oma Gill', número 1 del mundo en dobles en enero de 1983 y marzo de 1990, en la red social X.

"Una vez dijo que creía que el talento era solo un pequeño porcentaje del éxito; el resto era trabajo, trabajo y más trabajo. Creo que quizás subestimó su propio talento, pero sus comentarios también reflejaban el reconocimiento a la gran ayuda que su entrenador, Fernando Rivas, le brindó para moldear y perfeccionar ese talento, a través de la innovación y el trabajo duro, hasta convertirla en la campeona mundial que llegó a ser", ha destacado en el mensaje.

"Una lección e inspiración para todos"

Gill Clark ha reconocido que "su inquebrantable determinación y valentía para recuperarse de dos lesiones de ligamento cruzado anterior que amenazaron su carrera, con total concentración y fe en su capacidad para recuperar su lugar en la cima del bádminton mundial, ejemplificaron su carácter y fueron una lección e inspiración para todos".

"Pero quizás 'combativa' sea la palabra que mejor la recordará. Esa pasión ardiente y su negativa a rendirse, tanto física como mentalmente. Por eso fue tan significativo cuando recientemente dijo que su prioridad ahora era centrarse en su salud en lugar de en sus objetivos", ha señalado.

La leyenda histórica del bádminton ha explicado que, justamente, "ese cambio de prioridades fue una clara indicación de que el impulso insaciable por perseguir sus sueños finalmente se había desvanecido y llegado a su fin".

"Y sin ese impulso, un atleta está perdido. Por lo tanto, no debería sorprendernos que haya decidido no competir en el Campeonato Europeo en su ciudad natal de Huelva y que en su lugar haya anunciado su retiro", ha justificado.

Tras ello, no ha dudado en compartir algunos de los logros de la deportista onubense:

"Primera y única española en ganar una medalla europea, mundial u olímpica".

"Primera jugadora de individuales femeninos (WS) en ganar 3 medallas de oro en Campeonatos Mundiales".

"Mayor tiempo entre la primera y la última final del Campeonato Mundial de WS (2014-2023)".

"Primera y única jugadora de WS en ganar el "Cuarteto de Oro" de su carrera: Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Continentales y Campeonatos Continentales".

"Ganadora de un récord de 7 oros consecutivos en Campeonatos Europeos".

"Mayor tiempo para una jugadora de WS entre un primer y un segundo título All England (2015, 2024)".

"Carolina Marín fue una atleta excepcional que encarnó el coraje, la resiliencia y la determinación para luchar. ¡Feliz jubilación, Carolina!", ha cerrado, en un tuit que se podría enseñar en todas las escuelas de bádminton del mundo.