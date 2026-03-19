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Netanyahu reaparece tras días de rumores sobre su salud: "Nos queda trabajo por hacer en Irán, pero lo vamos a hacer"
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Netanyahu reaparece tras días de rumores sobre su salud: "Nos queda trabajo por hacer en Irán, pero lo vamos a hacer"

El primer ministro de Israel asegura que, tras 20 días de guerra, "Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles". Niega haber forzado a Trump a iniciar la ofensiva contra Teherán. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Benjamin Netanyahu, en su comparecencia de este jueves 19 de marzo de 2026
Benjamin Netanyahu, en su comparecencia de este jueves 19 de marzo de 2026EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL

Benjamin Netanyahu, en vivo y en directo. Sobre todo, en vivo, porque el primer ministro de Israel ha comparecido este jueves para dar cuenta del estado de la guerra en Irán y de paso para desterrar los rumores sobre sus supuestos problemas de salud. "Estoy vivo", ha llegado a espetar en un perfecto inglés. Sin detenerse más en este asunto, ha pasado página sobre "las fake news" y ha asegurado, sin dar pruebas, que tras 20 días de guerra Irán "ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos".

"Nos queda trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer", ha seguido tras celebrar que "estamos ganando e Irán está perdiendo y no pararemos hasta reducirles". Netanyahu tampoco ha dado plazos para el final de una operación iniciada el 28 de febrero y que Donald Trump ya ha aventurado estar "cerca" de su conclusión, toda vez que dan por cumplidos la mayoría de objetivos.

Trump es "el líder"; Israel "su aliado"

En esa ofensiva, el mandatario hebreo ha rechazado haber sido él o su administración quienes empujasen a Trump a iniciar los ataques. "¿De verdad piensan que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer? La operación se desarrolla en coordinación estrecha entre Israel y EEUU estamos consiguiendo objetivos a gran velocidad", ha añadido. 

Sí ha querido marcar paso propio nacional al confesar que Israel actuó por su cuenta en el ataque al campo de gas de South Pars "y el presidente Trump nos ha pedido que paremos", versión coincidente con el relato del mandatario estadounidense y contraria a la denuncia conjunta lanzada por Irán.

Con todo, y tras constantes cuestiones de la prensa, Netanyahu ha querido alejar cualquier sombra de enfrentamiento entre ellos afirmando que "no habrá dos líderes tan coordinados como Trump y yo; hablamos y debatimos de forma regular como nunca se había hecho antes, pero él toma sus propias decisiones". Todo para dejar claro que "él es el líder en realidad, yo soy su aliado".

Sus palabras llegan apenas horas después de que el ya exdirector del Centro de Contraterrorismo de EEUU, Joe Kent, dejase el cargo culpando a Donald Trump de plegarse a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos". Al que fuera su jefe le afea haber caído en una "campaña de desinformación" alimentada por Tel Aviv contra Irán, país que "no representaba una amenaza inminente".

Preguntado por si la ofensiva estadounidense-israelí puede provocar el colapso total del régimen de los ayatolás, Netanyahu ha pasado la 'responsabilidad' al pueblo iraní. "Es demasiado pronto para saber si el pueblo iraní aprovechará las condiciones que estamos generando para salir a las calles contra el régimen. Espero que así sea, pero dependerá exclusivamente de ellos elegir el momento oportuno y estar a la altura de las circunstancias"

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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