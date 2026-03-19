Netanyahu reaparece tras días de rumores sobre su salud: "Nos queda trabajo por hacer en Irán, pero lo vamos a hacer"

Benjamin Netanyahu, en vivo y en directo. Sobre todo, en vivo, porque el primer ministro de Israel ha comparecido este jueves para dar cuenta del estado de la guerra en Irán y de paso para desterrar los rumores sobre sus supuestos problemas de salud. "Estoy vivo", ha llegado a espetar en un perfecto inglés. Sin detenerse más en este asunto, ha pasado página sobre "las fake news" y ha asegurado, sin dar pruebas, que tras 20 días de guerra Irán "ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos".

"Nos queda trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer", ha seguido tras celebrar que "estamos ganando e Irán está perdiendo y no pararemos hasta reducirles". Netanyahu tampoco ha dado plazos para el final de una operación iniciada el 28 de febrero y que Donald Trump ya ha aventurado estar "cerca" de su conclusión, toda vez que dan por cumplidos la mayoría de objetivos.

Trump es "el líder"; Israel "su aliado"

En esa ofensiva, el mandatario hebreo ha rechazado haber sido él o su administración quienes empujasen a Trump a iniciar los ataques. "¿De verdad piensan que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer? La operación se desarrolla en coordinación estrecha entre Israel y EEUU estamos consiguiendo objetivos a gran velocidad", ha añadido.

Sí ha querido marcar paso propio nacional al confesar que Israel actuó por su cuenta en el ataque al campo de gas de South Pars "y el presidente Trump nos ha pedido que paremos", versión coincidente con el relato del mandatario estadounidense y contraria a la denuncia conjunta lanzada por Irán.

Con todo, y tras constantes cuestiones de la prensa, Netanyahu ha querido alejar cualquier sombra de enfrentamiento entre ellos afirmando que "no habrá dos líderes tan coordinados como Trump y yo; hablamos y debatimos de forma regular como nunca se había hecho antes, pero él toma sus propias decisiones". Todo para dejar claro que "él es el líder en realidad, yo soy su aliado".

Sus palabras llegan apenas horas después de que el ya exdirector del Centro de Contraterrorismo de EEUU, Joe Kent, dejase el cargo culpando a Donald Trump de plegarse a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos". Al que fuera su jefe le afea haber caído en una "campaña de desinformación" alimentada por Tel Aviv contra Irán, país que "no representaba una amenaza inminente".

Preguntado por si la ofensiva estadounidense-israelí puede provocar el colapso total del régimen de los ayatolás, Netanyahu ha pasado la 'responsabilidad' al pueblo iraní. "Es demasiado pronto para saber si el pueblo iraní aprovechará las condiciones que estamos generando para salir a las calles contra el régimen. Espero que así sea, pero dependerá exclusivamente de ellos elegir el momento oportuno y estar a la altura de las circunstancias"