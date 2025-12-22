La queja de un vecino de Vigo que destila amor a pesar de su hartazgo: "Deja vivir"  

Un vecino pide a otro, con mucha educación, que se comporte de forma más cívica

Un vecino de Vigo ha dejado sin palabras a su edificio tras colgar un cartel con una curiosa queja. La cuenta de X @LiosDeVecinos ha publicado un post con la petición, que destila amor y buenos deseos. Pese al hartazgo y desesperación que se intuye de sus palabras, ha sido muy amable y considerada con una vecina poco cívica.

"Vive y deja vivir, tus gritos se escuchan todo el día (incluso en horarios vetados por el régimen de vecinos)", comienza su petición, escrita en una cuartilla adornada con corazones. Esta vecina, además, se atreve a darle un consejo sobre su hijo.

"Deja al pobre de tu hijo de tu hijo vivir, crecer y madurar tranquilo. Carpe Diem, ondas de amor y paz, sé feliz. Come, ríe, ama, y lo más importante: deja vivir, que no vives en una casa solitaria en el medio del monte", le ha recordado.

Pero la cosa no queda aquí. Esta vecina de Vigo termina su queja añadiendo una posdata.: "Llora de risa, delega, toma las riendas de tu vida, que al fin y al cabo uno se lleva de esta vida los buenos momentos". "Tú puedes, campeona", ha rematado.

Otros conflictos entre vecinos de Vigo

Recientemente otra vecina de Vigo se hizo viral. "Aviso. Se ha encontrado dinero en el ascensor", reza un cartel que se encontró en un edificio de la localidad gallega. "La persona que lo haya perdido puede pasar por el 3ºH", apunta este amable vecino anónimo.

Su reacción de "gente honrada" dio lugar a una oleada de reacciones en los comentarios. "En mi edificio no fue, seguro. Si hasta nos robaron el árbol de Navidad que puse en el portal para la comunidad del edificio...", comentó una usuaria de X, dejando claro que no en todas las comunidades de vecinos abunda la amabilidad.

Encontrarse dinero en un ascensor plantea un dilema para muchos. Algunos, como esta vecina, actuarían de buena fe e intentarían devolver el dinero por todos los medios. Otros, en cambio, aplicarían la ley no escrita de "el que se lo encuentra, se lo queda".