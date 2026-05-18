Emilio Delgado deja muy claro qué supone que la Audiencia Nacional dé la razón a Ayuso en lo de la Real Casa de Correos

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, durante el acto de presentación de la iniciativa para crear la alianza electoral entre las fuerzas de izquierda, junto a Gabriel Rufián.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, se ha mostrado tajante en el programa vespertino de TVE Malas Lenguas tras la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática.

De esta manera, se da la razón al recurso presentado por la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, quien ha celebrado la decisión: "La justicia ha paralizado el intento del Gobierno de Sánchez, que no tiene problemas ni nada, que la justicia le ha quitado la razón en uno de sus nuevos empeños sectarios".

Delgado ha sido muy contundente y ha calificado esta decisión como un "insulto lleno de desprecio hacia las víctimas de la dictadura, hacia las víctimas del franquismo y sus familiares". Ha destacado que en España, desde los años 40, hubo una política sostenida en el tiempo de "reconocimiento simbólico y material también a todas las víctimas del lado franquista, del lado de los golpistas".

"La Audiencia Nacional ha comprado el argumento a Ayuso"

"Tampoco durante la democracia ha habido una política de reparación a las víctimas del franquismo y de la dictadura. Ahora, casi 100 años más tarde, muy tímidamente empiezan a hacerse algún tipo de intento de reconocimiento, siquiera simbólico, que se trata de poner una placa", ha defendido. Sobre el argumento de la Comunidad de Madrid de que podría erosionar la imagen de Madrid, ha analizado que la Audiencia Nacional "se lo ha comprado a Ayuso".

Para Delgado, es justo al revés: es precisamente negarse a hacer un reconocimiento lo que hace sentirse a una parte de los españoles como ciudadanos de pleno derecho lo que "erosiona" su imagen. "Hasta ahora se les ha hecho sentir españoles de segunda; los otros sí tuvieron su reconocimiento".

"Eso no le puede molestar a ningún demócrata"

Otro hecho que erosiona la imagen de la Comunidad de Madrid para él es que su presidenta haya hecho 40 viajes desde su cargo "y no sepamos quién los paga porque se salta la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid", o que "genere conflictos diplomáticos con el segundo inversor más importante de Madrid o que su entorno se esté forrando a manos llenas y no sepamos la relación que hay exactamente entre las contratas".

"Hacer un reconocimiento a las personas que fueron torturadas por luchar contra la libertad... Eso no le puede molestar a ningún demócrata, solo le puede molestar a quien se sienta heredero de un régimen de asesinos en serio", ha lamentado.

Ha concluido siendo demoledor: "Es una barbaridad lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a mí personalmente me avergüenza".