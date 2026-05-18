"Salir de su cápsula actual y dejar de ser un partido tribu": los lectores analizan qué debería hacer el PSOE tras el resultado de las elecciones en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión del Congreso con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La debacle electoral del PSOE en las elecciones de Andalucía, con el peor resultado de su historia regional, ha abierto una nueva grieta dentro del debate político de la izquierda española. Y también entre los propios lectores de El HuffPost, que han respondido con dureza, resignación, autocrítica y algunas llamadas a resistir.

La encuesta lanzada tras los resultados deja un mosaico de opiniones que refleja un clima de desgaste, pero también de división sobre el rumbo que debería tomar el partido de Pedro Sánchez, que acumula malos resultados tras las autonómicas de Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Las respuestas a la pregunta "¿Qué debería hacer el PSOE tras el resultado de las elecciones en Andalucía?" se mueven entre quienes exigen dimisiones inmediatas, los que piden una refundación ideológica y quienes creen que el PSOE debe volver a conectar con la calle antes de afrontar nuevas citas electorales.

Muchos apuntan directamente a la dirección federal y al liderazgo de Sánchez, mientras otros creen que el problema es más profundo y afecta al modelo territorial, los candidatos o incluso la estrategia de comunicación.

Las soluciones de los lectores de El HuffPost ante los malos resultados electorales del PSOE

Uno de los mensajes más contundentes fue el de Penta, que resumió su posición en apenas dos palabras: "Dimitir todos". En una línea similar se expresó Isabel, que directamente pidió al PSOE "irse".

Otros lectores fueron más allá y reclamaron elecciones generales inmediatas. Ciudadano Andalucía escribió en mayúsculas: "Elecciones generales". También Dioni apuntó directamente a Pedro Sánchez: "Debería convocar elecciones a nivel nacional", añadiendo que "ha fracasado, guste o no guste", y defendiendo que la candidata andaluza, María Jesús Montero, "ha sido impuesta personalmente por él".

Más duro todavía fue Fran, que mezcló la crítica a la dirección nacional con la candidata socialista en Andalucía: "Sánchez, dimitir y convocar elecciones", asegurando que muchos votantes "han castigado al PSOE por Sánchez".

Los lectores menos vehementes, pero que también piden cambios

Una parte importante de los participantes pidió reflexión interna, renovación y autocrítica, como Myst, que reclamó "renovación interna, nuevas caras y nuevas políticas", mientras que Paco sintetizó su idea en una "renovación total".

En la misma línea, Carmela defendió que el PSOE necesita "una reflexión profunda" y dejar paso "a personas diferentes" porque, en su opinión, siguen mandando perfiles "que están desconectados de la realidad".

La desconexión con la calle fue precisamente uno de los argumentos más repetidos. Requeygar pidió "conectar más con la gente directamente", mencionando asociaciones vecinales, mercados y ferias como espacios donde volver a escuchar a los ciudadanos cara a cara.

También McCarmen criticó que muchos candidatos aparecen demasiado tarde y alejados de la realidad diaria de los votantes: "Es difícil volver a ilusionar a la gente", escribió, lamentando que algunos dirigentes solo se acerquen a los ciudadanos "un mes antes de las elecciones".

Los que proponen soluciones más concretas

Entre las respuestas más desarrolladas destacó la de Francisco, que apostó por una reconstrucción estratégica completa. Según escribió, el PSOE debería "analizar de manera profunda el resultado", estudiar colegio electoral por colegio electoral y "actualizar toda su capacidad de comunicación", con un "un discurso de izquierdas claro y contundente".

Esa idea de recuperar una identidad reconocible también apareció en otros mensajes. Granadino pidió directamente "volver a la socialdemocracia", mientras que Apolo habló de "redefinir su identidad en Andalucía" mediante "renovación de ideas" y "autocrítica orgánica".

Algunos participantes incluso reclamaron cambios estructurales más amplios. Iluso sostuvo que tanto el PSOE como el resto de partidos deberían "cambiar la ley electoral" para que el reparto de escaños refleje mejor el voto real.

Pese al clima mayoritariamente crítico, todavía quedan voces que creen que el PSOE debe resistir. Libertad resumió su postura en tres palabras: "Continuar luchando".

¿Y tú qué opinas al respecto? Aún puedes participar tanto en esta cuestión, como en la de "¿Quién gana con el resultado de las elecciones en Andalucía? ¿Y quién pierde?".