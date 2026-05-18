Adelante Andalucía y la clave que explica su éxito frente a la izquierda tradicional que representa Por Andalucía

Como siempre ocurre tras unas elecciones, sean cuales sean, el final del escrutinio deja paso al inicio de la construcción de un relato político que convenza, pero también convenga. En Andalucía, las narrativas respecto al porqué de los resultados obtenidos por uno y otro partido han comenzado a plasmar ya sus primeras líneas. Uno puede decir que el PP ha arrollado a la izquierda, como así dijo este domingo Isabel Díaz Ayuso, pero otros pueden pensar que el PP ha fracasado, ya sea por el empuje de Vox o por el ascenso de una izquierda andalucista que no ha restado votos a la coalición de la izquierda estatal.

Relatos hay tantos como partidos políticos que precisan enfatizar su resultado. Tras la noche electoral de este domingo, quizás lo más interesante sean las narrativas que comienzan a escribirse acerca del revulsivo protagonizado por Adelante Andalucía. ¿Ejemplifica el éxito de José Ignacio García el acierto del modelo propuesto por Gabriel Rufián? ¿Tiene más que ver con una izquierda más arraigada en territorios? ¿Supone el fracaso de la izquierda tradicional por estar en el Gobierno con el PSOE? ¿Es la unión de la izquierda un relato más y no tanto garantía de éxito electoral?

Nada más conocerse el sorpasso de Adelante Andalucía a la coalición Por Andalucía, en la que participan IU, Podemos y Sumar, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se apuró a dar salida a un relato político que él mismo comenzó a proyectar hace unos meses: el de la necesidad de que la izquierda se una siempre y cuando esta conjunción esté impulsada por las fuerzas soberanistas. "Es el momento de las izquierdas soberanistas", escribió Rufián en redes sociales. "Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a lo demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A escuchar y ayudar", resumió el catalán.

¿Lo entienden así desde Adelante Andalucía? Sí y no. Los de José Ignacio García defienden esa idea de una nueva izquierda soberanista que piense en los problemas de los trabajadores desde y con una perspectiva territorial, en este caso andaluza; pero, al mismo tiempo, creen que entenderles como parte necesaria de una unidad de la izquierda a nivel estatal supone, una vez más, atenderles desde una mirada centrista. De hecho, el propio José Ignacio García ya señaló este lunes que su idea es presentarse de manera independiente en las próximas elecciones generales.

En una entrevista reciente en Jacobin, el actual líder de Adelante trató de ofrecer una explicación a esas personas que se preguntan por qué, si están tan preocupados "por la amenaza de la extrema derecha", no apuestan "por una estrategia de unidad electoral con otras fuerzas de la izquierda". "Justamente en este contexto creemos que la extrema derecha en el Estado español se está nutriendo, entre otras cosas, de una enorme desafección popular y de una decepción con una izquierda que, en términos generales, no ha conseguido, después de casi ocho años en el Gobierno central, reformas profundas que mejoren la situación de las clases trabajadoras ante los principales problemas. [...] La mejor forma de combatir a la extrema derecha es la aparición de fuerzas como Adelante Andalucía, que ofrecen una propuesta impugnadora de un statu quo injusto y que además lo hacen desde una identidad como la andaluza", contestó García.

Adelante Andalucía sostiene además este análisis en el hecho de que su aparición no resta votos a la izquierda tradicional, algo que se demostró este domingo. Pese a pasar de dos a ocho escaños, Por Andalucía se mantuvo en los cinco escaños. El apoyo a Adelante Andalucía provino de otros lugares, como la abstención o el PSOE. Se han demostrado, por tanto, complementarias en cierto sentido.

El relato del arraigo territorial tampoco es, por sí mismo, suficiente para explicar el éxito de Adelante Andalucía. Si fuera solo por arraigo, Izquierda Unida tiene una fuerte implantación territorial en Andalucía, pero esa presencia no le ha servido para ver aumentado el número de apoyos electorales. Pese a que Antonio Maíllo ha insistido en que "es más andaluz que las amapolas", fue Adelante Andalucía y José Ignacio García quienes mejor trasladaron esa idea de un andalucismo moderno.

El elemento fundamental

¿Cuál es entonces el factor diferencial que mejor explica el sorpasso de Adelante Andalucía a la izquierda tradicional? Si hay algo que les diferencia de IU, Sumar o Podemos es no solo que no forman ni han formado parte de Gobiernos de coalición con los socialistas, sino que desde el principio han defendido que, si bien podrían apoyar una hipotética investidura de María Jesús Montero, jamás gobernarían con el PSOE.

El activista y analista político Miguel Urbán, histórico miembro de Anticapitalistas y fundador de Podemos, señala en conversación telefónica con El HuffPost que "la separación del Gobierno" es el "elemento fundamental" que explica el éxito de Adelante Andalucía. "José Ignacio García y Adelante son independientes tanto del PP como del PSOE, y eso es algo que no pueden decir el resto de las fuerzas de izquierda. El gafa [como se conoce al candidato de Adelante] ha sido capaz de conectar con un electorado que quería canalizar por la izquierda una protesta legítima contra el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, pero también contra el Gobierno del PSOE", dice.

Esto es algo que se observa, por ejemplo, en el voto joven. "Hay muchas personas jóvenes que votan con cabreo, y Adelante Andalucía ha demostrado que ese enfado, que podría haberse ido a otras formaciones, puede expresarse de manera distinta, desde la izquierda", apunta Urban. Esta misma mañana, en la Cadena Ser, José Ignacio García comentó que, de haberse presentado con IU, Podemos o Sumar, habrían obtenido un "peor resultado". "Nos ha votado gente que hemos sacado de la desesperanza y había gente que podría haber votado a Vox", aseguró el líder andaluz.

En estas elecciones andaluzas, apunta Urbán, la izquierda votaba por "la mejor oposición" a la derecha. "En un lugar donde era evidente que el PSOE no podía ganar, la gente votaba a quien pensaba que mejor ejercería una oposición, y la gente ha percibido que la mejor oposición por la izquierda era la de José Ignacio", dice para insistir en que el voto a Adelante Andalucía "valía doble": "Por un lado, servía como protesta a Moreno Bonilla y, por otro, como protesta al Gobierno del PSOE y Sumar".

Esa diferenciación nítida dio a Adelante Andalucía un plus de credibilidad a la hora de hacer propuestas programáticas con asuntos, por ejemplo, como el de la vivienda. "Temas como la expropiación de pisos a fondos de inversión solo son creíbles si los propone El gafa. Las fuerzas que gobiernan con el PSOE no pueden decirlo y quien lo hace, como puede ser Podemos, no resulta creíble, porque siempre habrá quien se pregunte por qué no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno", señala el activista. "Hay que tener en cuenta – prosigue – que hay muchísimas personas jóvenes que solo han conocido Gobiernos del PSOE con otras fuerzas de izquierda, con Podemos o IU; no han conocido otra cosa, por lo que el cabreo de época también les afecta".

Urbán, sin embargo, también da peso a la idea de soberanismo que engloba Adelante Andalucía, un soberanismo entendido además como un alejamiento de los cánticos de sirena que provienen del centralismo madrileño. Así se explica, según él, la comparativa con otros resultados, como el de Unidas Podemos en Extremadura. "Irene de Miguel [líder de Unidas por Extremadura] ha conseguido no romper con su partido, Podemos, pero tampoco sumarse al ruido interno general que venía de Madrid. Eso le ha permitido marcar una identidad propia, no tanto en una lógica soberanista, pero sí con una cierta identidad propia al no representar las luchas de palacio que sucedían en otros espacios", afirma. Ese ruido, sin embargo, sí resonó en la coalición Por Andalucía, sobre todo por el acuerdo que IU y Podemos alcanzaron de nuevo a última hora, con el además posterior enfado de los morados, que hicieron público su rechazo al reparto de escaños pactado.

El sorpresivo ascenso de Adelante Andalucía supone también, en opinión de Miguel Urbán, dar validez "a algo que fue contracorriente cuando Izquierda Anticapitalista tomó la decisión de salirse de Podemos cuando decidieron entrar a gobernar con el PSOE". "Nosotros ya dijimos que gobernar con ellos era una locura, porque suponía subordinarse. Es algo que ya se vio en IU Andalucía cuando gobernaron con Susana Díaz, del PSOE. Podemos, de hecho, nació con esa lógica de impugnación. Aunque luego cambiara, entendíamos al principio que la rabia que había expresado el 15M no podía ser recogida por un partido que se vería como apéndice del PSOE", zanja.