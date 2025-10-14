La tapa que ha creado un restaurante de Zahara de los Atunes es casi seguro única en España

La experiencia gastronómica conocida como Ruta del Retino que se celebra en el municipio gaditano de Zahara de los Atunes terminó este domingo después de cuatro días cargados de tapas que han atraído a vecinos y turistas a probar los diferentes platos creados a raíz de esta carne.

En total, 25 restaurantes del pueblo han diseñado tapas cuyo elemento principal es la carne de retinto, que es una raza de vaca autóctona andaluza que, como se describe en la página web del evento, "ha sido cuidada durante generaciones, garantizando la calidad excepcional de su carne en nuestras tierras".

"La Ruta del Retinto ofrece un recorrido único por los mejores establecimientos de Zahara, donde cada tapa es una obra maestra que te permitirá descubrir los distintos sabores y texturas de la carne de retinto", se añade en el portal web.

Una de las tapas que ha llamado la atención ha sido la que ha creado el restaurante Pozo del Duque, que ha querido hacer un homenaje a la franquicia de la NBA Chicago Bulls, ganadora de seis campeonatos durante la época de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.

Tal y como se puede ver en la imagen, esta tapa bautizada como Retinto Bulls viene presentada en un recipiente completamente rojo, como si fuera el estadio de los Bulls, y con un suelo que simula una pista de baloncesto, ya que tiene pintado todos los detalles de una cancha. En el centro, el escudo de la franquicia.

Además, la propia tapa es como un montadito de esta carne cuyos panes también tiene la silueta del toro que hace de logo del equipo y, para completar, hay dos pequeñas salseras circulares, que hacen la función de canastas, para rematar la tapa.

Esta solo es una de las tapas que los que se han acercado a Zahara de los Atunes han podido disfrutar durante los últimos días.