La tomatina, toreros y tortilla: cómo Japón se ha llevado un trocito de España a su nuevo parque de atracciones

Un parque de atracciones en Japón dedicado al 100% a la cultura española. Una pequeña plaza mayor, la Puerta del Sol, maquetas de la feria de abril y los San Fermínes, mucho flamenco, tortilla, paella... A este parque temático japonés no se le escapa ni un solo detalle. Así lo muestra en su cuenta la pareja Elena y Víctor, que acumulan más de 465.000 seguidores en TikTok, y que en su último viaje al país asiático han querido acercarse a este curioso lugar, que llama la atención de cualquier español.

En el post, que ha alcanzado casi 60.000 Me Gusta, la pareja muestra como el parque reúne los detalles más populares de la cultura española. "A lo mejor te crees que me lo estoy inventando, pero te prometo que esto es real", asegura, claramente emocionada, la tiktoker.

"Para qué quieres a Mickey, o una diadema de orejitas si puedes tener una con los cuernos de un todo", ironiza la joven mientras muestra el lugar. La mascota del parque, dice, un toro. "De verdad que es una fantasía de lugar y está superbién adaptado". "Tiene su pueblo andaluz, su fuente de la Cibeles, el castillo de Xavier de Navarra, las cuevas de Altamira...", recaba.

Además, aseguran que el parque temático es "bastante grande", y reconoce que "no le falta ni un detalle". "Todas las atracciones tienen referencias a España". De este modo, enseñan una barca vikinga llamada "la Santamaría de Colón", o una montaña rusa de "Monserrat". También, "hay exposiciones de trajes típicos de todas las provincias, maquetas de la Feria de Abril, o los San Fermínes, y tienen un montón de referencias al Quijote de la Mancha, de Cervantes, como algunas de las mascotas del parque, que son los personajes de la obra pero en versión animalitos".

La pareja asegura que los visitantes no se pueden perder el desfile de carrozas: "No me he sentido más española en mi vida", dice la mujer. Pero lo más famoso, confiesa, "un espectáculo de Flamenco con bailarines españoles en el que los japoneses estaban fascinados". En cuanto a la gastronomía del parque, se puede comer paellas "rodeados de japoneses cosplay".

Por último, aseguran que "lo recomendamos 100%". "Aunque nos reímos mucho viendo representados los típicos tópicos y clichés españoles, en realidad disfrutamos un montón y salimos superemocionados de ver esta muestra de cariño, y aprecio, hacia nuestro país desde un lugar tan lejano y diferente", confiesan.

Muchos de los seguidores de la pareja de exploradores se ha animado a comentar la publicación y el curioso parque temático japonés. "Lo único que me parece triste es que nos relacionen con la tauromaquia…", lamenta un internauta. "Me encanta Japón. Son más españoles que los propios españoles", dice otro.