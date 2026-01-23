Pocos han reaccionado a esta comentada foto de los reyes en Adamuz como lo ha hecho José Miguel Villarroya: termina con una comparación

El historiador y periodista José Miguel Villarroya ha reaccionado como pocos lo han hecho a una imagen que ha publicado Casa Real sobre la visita de los reyes, Felipe VI y Letizia, a la zona del accidente ferroviario en Adamuz. Hasta el momento, ha provocado 45 fallecidos.

El primer informe oficial apunta a que el carril se fracturó antes del paso del tren de Iryo. Tanto las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", según el estudio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Fue el pasado martes cuando los monarcas fueron recibidos en Adamuz por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Ramón Aguirre, entre otras autoridades.

Se ha hablado mucho de la fotografía en la que aparecen junto a la vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Óscar Puente y Juanma Moreno. A su izquierda, el tren accidentado mientras los operarios seguían trabajando.

Villarroya es claro y conciso como pocos

Tal ha sido la trascendencia de esta foto que la Casa Real la ha retirado de la portada del artículo que ha escrito sobre la visita en su web oficial, pero sigue apareciendo en la galería de imágenes. Ha molestado, y mucho, pero pocos han sido tan claros como Villarroya, que ha saltado y ha hecho una comparación tremenda.

En un tuit de su perfil de la red social X (@jmvillarroya), donde acostumbra a dar sus opiniones de la actualidad, ha acumulado casi 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo): "Esto es España. Cuadro sobre lienzo. Falta un cura y ya es una estampa de Berlanga".

Las reacciones a su comentario van al hilo: "Joder, menudo premio le daba al fotógrafo que le sindicó la composición perfecta". Algunos han dudado de si se trataba de "un montaje" o una imagen creada con Inteligencia Artificial.

Quién es Berlanga

Villarroya ha comparado la imagen con una "estampa de Berlanga", refiriéndose a Luis García Berlanga, uno de los directores más influyentes del cine español. Su estilo se caracterizaba principalmente por el uso del plano secuencia y el humor negro. Estas son algunas de sus obras más conocidas:

Bienvenido, Mister Marshall (1953).

(1953). Plácido (1961).

(1961). Trilogía nacional: La escopeta nacional, Patrimonio Nacional y Nacional III.

El itinerario de los reyes en Adamuz

Felipe VI y Letizia llegaron este martes a Adamuz (Córdoba) y visitaron varios puntos clave relacionados con el accidente.