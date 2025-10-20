Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un escocés trata de encontrar piso de alquiler en Madrid y la conclusión que saca es para sentarse y reflexionar
Califica todo lo que está viviendo de "bastante desagradable".

Rodrigo Carretero
Un momento del vídeo de @lucaskjes hablando de pisos en Madrid.TIKTOK / lucaskjes

El mercado de las viviendas de alquiler en España y, especialmente en grandes ciudades como Madrid, se está tensionando enormemente en los últimos meses debido al estancamiento de la oferta y el constante aumento de la demanda.

Los últimos datos del portal inmobiliario Fotocasa dan buena idea de ello, ya que los precios del alquiler en la capital subieron un 6,7% en septiembre respecto al mismo mes de 2024 y hay incrementos fortísimos en zonas como Villaverde (37,1%), Hortaleza (22,1%) y Vicálvaro (21,9%).

En ese contexto se entiende bien el lamento de @lucaskjes, usuario de TikTok de Escocia que vive en Madrid y que ha relatado su experiencia buscando un piso de alquiler en esa ciudad.

"Todo el mundo sabe que el alquiler en Madrid es desorbitado. Pero ni siquiera lo peor es buscar un lugar para alquilar en Madrid. Te diré que es: después de que te has preparado mentalmente para pagar una cantidad obscena de dinero, luego te piden todos los documentos que has tenido en toda tu vida y hasta el acta de nacimiento de tu gato", se lamenta.

"Es un proceso casi deshumanizador"

"Algunos tienen requisitos ridículos como tener tres o cuatro veces el alquiler del lugar como ingresos después de impuestos. Entonces, si estás alquilando un sitio por 1.000 euros, te piden 3.000 o 4.000 euros después de impuestos. Tienes que proporcionarles tres nóminas, movimientos bancarios de tres meses, demostrar que tienes fondos disponibles para dejar claro que tienes dinero para vivir, tienes que tener un contrato de trabajo indefinido", enumera.

El escocés subraya que el número de requisitos se aplica tanto si quieres alquilar un piso como si sólo quieres una habitación: "Es un proceso casi deshumanizador, realmente bastante desagradable. No sé si es así en todas partes, no tengo con qué compararlo, pero en general no es una experiencia divertida. Si estás en esa situación ahora: sí, apesta y no tengo grandes consejos con los que ayudarte". 

