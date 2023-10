Le dicen guapa por la calle, su reacción arrasa y ella acaba dando una lección con su explicación

La joven usuaria de TikTok Noa Serrano (@noaserrano) se ha hecho viral en los últimos días después de que se difundiera masivamente la reacción que tuvo después de que le gritaran "guapa" mientras iba por la calle.

Serrano, que iba a hacer un vídeo en el que iba a hablar sobre encontrarse espejos por la calle, no se cortó lo más mínimo con su respuesta al guapa que le gritaron desde un coche.

"Vete a la puta mierda, cerdo asqueroso, hijo de puta, ahí te mueras en tu coche de mierda", reaccionó espontáneamente la joven. Su vídeo, publicado en su perfil de TikTok, lleva ya más de 2,5 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Serrano, que ha sido una de las protagonistas de las últimas horas en las redes sociales, ha publicado otro vídeo en el que responde a una joven que le hizo el siguiente comentario: "Que le ha dicho guapa, no le ha declarado la guerra tampoco".

"El problema es que estamos un poco cansadas de que nos digan cosas por la calle, sean más groseras o menos. Guapa es un piropo y todas lo agradecemos, pero el problema está en el contexto que te lo dicen, en la manera en la que te lo dicen y quién te lo dice", ha valorado.

La creadora de contenido ha querido destacar una diferencia: "Si no conozco de nada a una persona no tengo el atrevimiento para gritarle por la calle y decirle lo que opino sobre ella. Muchas veces ya no es ni lo que te dicen, basta con el cómo te miran".

Serrano ha matizado que si va por la calle y una persona que está sentada en un banco le dice educadamente "perdona, qué guapa estás, te lo tenía que decir", ella reaccionaría dándole las gracias.

"Sin embargo, si voy tranquila por la calle y dos hombres se me paran al lado para gritarme desde la ventanilla, me da igual lo que vayas a decir, porque estoy un poco hasta los cojones", ha rematado la joven.