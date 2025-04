Le escribe un desconocido por privado y la historia que le cuenta es de lo más surrealista que se recuerda

La usuaria de X Iuna, conocida como @Iunaceituna en la red social anteriormente conocida como Twitter, ha publicado los surrealistas mensajes que le ha enviado un extraño a través de una conversación privada.

Todo comienza con un "buenas" de la persona desconocida, a lo que la protagonista le contesta sorprendida con un "quién eres". A partir de ahí comienza una historia que hay que leerla para creérsela.

"No me vas a creer, soy tu futuro esposo, he construido una máquina del tiempo y vengo del año 2053, después de llevar 23 años casados. No quedaba otra alternativa y he tenido que venir desde el futuro para corregir lo que pasó", le dice ese desconocido.

Ante su estupefacción decide reaccionar con una escueta pregunta "¿qué pasó?". Entonces, le cuenta una surrealista historia.

"Verás, nuestra relación comenzó en 2025, pero al parecer alguien te borraría la memoria este mismo para que no nos conociéramos y nuestra relación nunca floreciera... por eso deberíamos de ir comenzando ya a conocernos para que todo vaya según debería en el orden lógico del universo. Ya sabes lo del efecto mariposa y eso", le relata el desconocido.

La tuitera, que ha compartido con un pantallazo estos mensajes, ha añadido lo siguiente para valorarlos: "Creo que es merecedor de subirlo por aquí". Su tuit lleva más de 600.000 reproducciones, 37.000 me gusta y un millar de compartidos.