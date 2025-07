Le intentan estafar por WhatsApp, ella le da la vuelta a la tortilla y su último mensaje es un jaque mate de libro

La usuaria de X Bea Berenguer, conocida en esta red social como @CharadaBea, ha publicado un hilo con los pantallazos de la conversación que ha mantenido con una estafadora después de que esta le enviara un mensaje a través de WhatsApp pidiéndole dinero.

"Me han intentado estafar con la bromita de 'mamá el móvil no me enciende, escríbeme por WhatsApp a este número'. Sólo pensar que se aprovechan de las personas mayores, me hierve la sangre, así que he decidido hacerle sufrir un poco", ha afirmado la tuitera antes de proceder a mostrar la conversación.

"Hola, mamá, este va a ser mi nuevo número, el otro no lo voy a utilizar. Estoy configurando las aplicaciones del nuevo teléfono, ahora hablamos", comienza diciéndole la persona que quería estafarla. Berenguer le pregunta si es María o Sandra, a lo que le contesta que es Sandra y le dice que tiene "mala suerte". "Ay claro, siempre igual hija. dice tu padre que a ver cuándo vienes a vernos", aprovecha para recriminarle la tuitera.

En ese momento se interesa por cómo están y le cuenta la tuitera que ahí van, y que por suerte tienen a Petri y Marisa para ayudarla con su padre porque sola no podría mover a una persona de 90 kilos. "Y que tenemos pasta, que si no no íbamos a poder pagar a estas dos pelandruscas", prosigue.

Berenguer cambia de tercio y quiere saber si sigue con el "millonetis ese", recibiendo la respuesta que están "más o menos" . Tras ese mensaje es cuando le pide el favor, que es que le haga una transferencia para pagar unos recibos. Así se lo justifica: "Con esto del teléfono nuevo no puedo acceder a mi aplicación del banco y tengo unos recibos pendientes, ¿puedes hacer tú los pagos por mí y en cuanto solucione este problema te lo devuelvo todo? El total es de 4.980 euros".

Sobre la estrategia seguida hasta ahora, la tuitera ha asegurado junto a los pantallazos que primero ha empezado haciendo que confiara en su madre y que "se sintiera un poco mal por no ir a visitar a sus padres". "He utilizado el típico lenguaje de mi madre. Quería meterme en el papel. La historia del padre ha sido una invención solo para rellenar y darle un toque de humor al intento de estafilla. Estafilla = 4980€", ha añadido en un segundo tuit.

La conversación continúa por los mismos derroteros. La usuaria le comenta que es mejor que vaya al banco y lo saque de la cuenta conjunta, pero la estafadora insiste en que no, que hay que hacerlo cuanto antes para que no suban los créditos y que si no sabe le puede llamar un gestor que tiene el banco 24 horas para ayudarle. "Qué cosas más raras dices, ¿no habrás vuelto a fumar marihuana?", le pregunta sorprendida su madre.

"No, mamá, claro que no, eso ya es pasado. ¿Vas a poder ayudarme?", insiste. Su ficticia madre le pide los datos para hacer la transferencia, mientras la persona que la quiere estafar se va poniendo cada vez más nerviosa. Tras decirle que va a ser desde una cuenta de Abanca, le responde diciéndole que luego le llama para explicárselo todo y le da unos datos que elimina al momento antes de pedirle el comprobante de la operación.

"La muy z…a ha borrado los datos bancarios que me ha pasado. Eran de CaixaBank a nombre de Ainhoa Beltrán. Suficiente información para la denuncia", ha afirmado la tuitera en la publicación en la que ha compartido ese pantallazo.

Cuando le dice que ya está hecha, le pide el comprobante para poder enviarlo y acreditarlo, a lo que ella responde con la imagen de una mujer haciendo una peineta. "No entiendo", reacciona sorprendido la estafadora, pidiéndole de nuevo ese justificante. Ahí es cuando le manda una imagen con la señal "a tomar por culo" indicando un camino.

Como ya ve que ha sido toreada, le manda el último mensaje: "Que sepas que tengo todos tus datos del banco y a tu hija secuestrada". "Acuérdate que es diabética y tendrás que pincharle insulina", concluye Berenguer poniéndole la puntilla.

Al ser esta una de las estafas más habituales de los últimos meses, el hilo de tuits ha logrado una gran repercusión superando los ocho millones de impresiones, los 60.000 me gusta y los 6.000 compartidos.