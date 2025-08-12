Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le llega la cuenta del restaurante y la sorpresa que se lleva es de órdago: no se había visto antes

Solo podía pasar en Ibiza. 

Ana Roca
Un camarero lleva la cuenta a una mesa en un restaurante.Getty Images

Verano es sinónimo de calor, viajes y, también, de comer fuera. De vacaciones normalmente asumimos que vamos a gastar algo más de lo normal, sobre todo al comer en zonas especialmente turísticas, pero lo que se ha encontrado una mujer en la cuenta no se había visto antes

La usuaria de X @LauraCunei ha explicado en la red social que al entrar en un restaurante la camarera les ofreció "amablemente" colocar los bolsos en un ganchito en la mesa. "Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos", contó. 

"Nuestra sorpresa al ver la cuenta...", agregó mostrando una captura de la cuenta. Y no es para menos, ya que en el primer cobro se lee perfectamente: "1x Gancho bolsa 12,00€". Esto, según se puede leer también, ha ocurrido en un restaurante en Ibiza

En la publicación la mujer pregunta si esto es normal a la popular cuenta @soycamarero, especializada en la hostelería y en condiciones de trabajo abusivas, quien asegura que es la primera vez que ve "que cobran por eso". 

"Y 12 eurazos!! Eso sí, cuando nos quejamos nos dijeron que podíamos llevarnos el ganchito", ha contado a continuación tras la respuesta. 

Ante la pregunta de otro usuario sobre si llegaron a pagarlo, explicó que "amablemente" le dijeron que no iban a pagarlo y se lo quitó "en seguida de la cuenta". "Pero si cuela, cuela", apostilló. 

