Le multan por tirar mal la basura, lo recurre y tiene tela cómo descubren que es su bolsa

Carmen es una española que vive en Ámsterdam y a través de sus redes sociales, especialmente en TikTok (@_carmeen23), donde cuenta con casi 15.000 seguidores, suele contar cómo es su vida en la capital de Países Bajos, comparando culturas, costumbres y otras curiosidades respecto a España.

Esta vez ha sido diferente. Le ha sido inevitable contar no solo que le han multado por "tirar mal la basura", sino cómo la ha recurrido y cómo han descubierto que era ella la propietaria de la bolsa y tiene mucha tela.

"Me han multado varias veces por tirar mal la basura en Ámsterdam, se me ocurrió a mí recurrir una multa porque tú te preguntarás, ¿cómo saben que esa basura es tuya? ¿Cómo te llega la multa a tu casa con tu nombre?", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 30.000 visitas.

Tras recurrir la multa le enviaron un correo electrónico con varias fotografías del estado de la bolsa de basura y cómo estaba dispuesta. "Todavía no sé por qué, porque yo la tiro durante los horarios, pero abrieron mi basura y rebuscaron hasta encontrar un papelito que tuviese mis datos, mi dirección y todo para enviarme una carta a casa a modo de multa", ha relatado.

Un ticket de comida a domicilio, clave

Lo más gracioso y sorprendente para Carmen ha sido que encontraron un pequeño ticket de un pedido de comida domicilio. "Pone el nombre de mi novio y nuestra dirección", ha detallado.

"Vamos a pararnos en el factor de que removieron toda la basura para encontrar un ticket de este tamaño para ponerte una multa de 110 euros...", ha rematado la joven española.

En cuanto a reacciones, opiniones dividas. Por un lado están los usuarios que le han recomendado que la próxima bien rompa esos papeles donde aparezcan los datos personales o simplemente mojarlo. "Hemos aprendido la lección de destruir documentos para que no te multen", ha respondido el usuario Samuel Mancini.

Por otro lado, algunos usuarios simplemente ven que la multa es merecida: "Cuestión de civismo, de esta manera, es la única para que según qué ciudadanos aprendan a ser más consecuentes". Sin embargo, Carmen ya ha dejado bien claro que ella ha cumplido con las normas de horarios y zonas donde se puede depositar la bolsa de basura.