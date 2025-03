Le paga una compra en Mercadona porque se ha dejado la cartera y el gesto de agradecimiento es inédito

Adrián Campos (@adriicamposs) entró en Mercadona y fue a comprar una barra de pan. Ya en la caja, cuando iba a sacar la cartera para pagar, se dio cuenta de que había 'olvidado' la cartera.

Justo detrás, un hombre de mediana edad esperaba su turno. "Se me ha olvidado la cartera en casa, ¿me podría pagar la cuenta? Es raro lo que me ha pasado...", le dijo el muchacho al hombre.

Este no se lo pensó ni un segundo y, de forma generosa, le dio algunas monedas para poder pagar la barra, que era muy barata. "¡Muchas gracias!", le exclamó para agradecérselo.

"A mí también me ha pasado, y eso que vivo aquí al lado", apuntó el hombre con una sonrisa, de forma simpática. Es aquí cuando ha llegado la sorpresa para el buen hombre: "Para agradecérselo, voy a regalarle esta guitarra".

Fue un gesto tan impropio y sorprendente que al principio no le creyó, hasta que insistió varias veces. "No es broma, estoy haciendo un reto, a la buena persona que me pagara la cuenta le iba a regalar la guitarra", le insistió.

Campos es un profesor y creador de contenido que da clases de guitarra y tiene como filosofía regalarle a uno a todos aquel que confíen en él para aprender. Ha dado la casualidad de que el premiado también la tocaba cuando era pequeño.

El vídeo ha superado el medio millón de visualizaciones y ha cosechado más de 20.000 'me gusta' en apenas unos días. En cuanto a reacciones, ha habido sorpresa: "Muy top a nivel marketing, enhorabuena".