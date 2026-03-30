Una española desmiente el mito de que en Austria "ganas el doble, pero pagas el doble"

La doctora Sandra de la Cruz López, quien se hace llamar en redes sociales como @medicoenasutria, trabaja como residente de cirugía general en Austria y ha desmentido el popular mito que dice que allí "ganas el doble, pero pagas el doble por todo". Para ello ha desglosado la que considera "la realidad salarial" y el coste de vida, para aquellos que no se atrevan a vivir la experiencia de trabajar en el extranjero.

"Hago este vídeo para que se lo mandes a la persona que te ha dicho eso cuando tú le has dicho que querías emigrar al extranjero buscando una vida mejor", ha advertido al principio del vídeo, que ya ha acumulado más de 77.000 visitas y 5.800 'me gusta' (y subiendo).

Ha puesto los números sobre la mesa comparando lo que cobra un médico en España y en Austria. Luego, el coste de vida en ambos países: "El sueldo de un médico residente ronda, con guardias, los 2.000 euros (netos) en Madrid y en Austria los 5.000 netos".

El alquiler en España y Austria

Para Sandra, el gasto "gordo" es el del alquiler. Viviendo en la región de Kitzbühel, una de las regiones caras de Austria, paga 1.100 euros por un piso de 80 metros cuadrados. "Por supuesto, vivo sola", ha matizado.

"Por este piso en Madrid pagaría 1.600 o 1.700 euros, lo cual no te puedes permitir como médico en Madrid, así que no, la vivienda tampoco es el doble de cara de lo que es en España", ha defendido. El resto de productos, según cuenta, cuestan "lo mismo".

Ha puesto varios ejemplos, como el de comprar un teléfono móvil: "El iPhone cuesta lo mismo en Austria que en España. Si tienes que comprarte un coche nuevo, te cuesta lo mismo aquí que en España". En el caso de las aficiones, como pasa con el esquí en Austria, el coste acaba siendo el mismo en ambos países.

Ha concluido: "No, no solo ganamos el doble, porque ganamos más del doble, sino que además no pagamos el doble. Si la gasolina va a haber que pagarla a dos euros el litro, de todas maneras, es mejor ganar el sueldo de aquí que el de España y no estar a dos velas y tener que pedirle ayuda a tus padres".