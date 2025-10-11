Le piden el asiento en el transporte público, ella lo cede y hace un alegato que es para que más de uno coja papel y boli

El transporte público se ha convertido en una pieza fundamental para millones de personas en España para poder ir al trabajo, a clase o, simplemente, desplazarse de un punto a otro sin necesidad de tener un vehículo propio.

Como lleva ocurriendo varias semanas en Madrid, algunos de estos medios de transporte también se colapsan. Ejemplo de ello es la situación que se vive en el Metro de Madrid desde el pasado mes de septiembre por las obras de la línea 6.

Además de las largas colas, la poca frecuencia de trenes y las incidencias habituales hacen que muchos pasajeros se agolpen en los andenes mientras ven que el reloj sigue pasando.

Pero lo que le ha ocurrido a Sonia, @discaymas en la red social X, tiene mucho que ver con lo que suele ocurrir a diario en el transporte público. La rutina hace que muchos de los pasajeros intenten conseguir un asiento sin llegar a pensar que otras personas puedan necesitarlo más.

En su caso, ella estaba sentada y alguien se acercó a pedirle el asiento. Ella lo cedió, pero ha querido compartir su experiencia ya que asegura que está harta "de demostrar que tengo discapacidad".

"Hoy me pidieron el asiento y lo cedí, porque ya estoy harta de demostrar que tengo discapacidad y explicárselo a gente random o incluso mostrar mis férulas para que me respeten", ha señalado.

La protagonista ha hecho un alegato en redes, explicando que solo hace falta recordar siempre que "no todas las discapacidades son visibles y existimos jóvenes con discapacidad". El tuit se ha hecho muy viral, con más de 5.000 me gusta.

"Nunca está de más hacer un ejercicio de reflexión de cómo esperamos que se vea una persona con discapacidad. Entonces tal vez entendamos la de prejuicios que tenemos", ha sentenciado la protagonista, en un segundo mensaje.