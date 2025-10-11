Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le piden el asiento en el transporte público, ella lo cede y hace un alegato que es para que más de uno coja papel y boli
Virales

Virales

Le piden el asiento en el transporte público, ella lo cede y hace un alegato que es para que más de uno coja papel y boli

Su reflexión supera los 5.000 'me gusta'.

Sergio Coto
Sergio Coto
El mensaje publicado por @discaymasX

El transporte público se ha convertido en una pieza fundamental para millones de personas en España para poder ir al trabajo, a clase o, simplemente, desplazarse de un punto a otro sin necesidad de tener un vehículo propio.

Como lleva ocurriendo varias semanas en Madrid, algunos de estos medios de transporte también se colapsan. Ejemplo de ello es la situación que se vive en el Metro de Madrid desde el pasado mes de septiembre por las obras de la línea 6.

Además de las largas colas, la poca frecuencia de trenes y las incidencias habituales hacen que muchos pasajeros se agolpen en los andenes mientras ven que el reloj sigue pasando.

Pero lo que le ha ocurrido a Sonia, @discaymas en la red social X, tiene mucho que ver con lo que suele ocurrir a diario en el transporte público. La rutina hace que muchos de los pasajeros intenten conseguir un asiento sin llegar a pensar que otras personas puedan necesitarlo más.

En su caso, ella estaba sentada y alguien se acercó a pedirle el asiento. Ella lo cedió, pero ha querido compartir su experiencia ya que asegura que está harta "de demostrar que tengo discapacidad".

"Hoy me pidieron el asiento y lo cedí, porque ya estoy harta de demostrar que tengo discapacidad y explicárselo a gente random o incluso mostrar mis férulas para que me respeten", ha señalado.

La protagonista ha hecho un alegato en redes, explicando que solo hace falta recordar siempre que "no todas las discapacidades son visibles y existimos jóvenes con discapacidad". El tuit se ha hecho muy viral, con más de 5.000 me gusta.

"Nunca está de más hacer un ejercicio de reflexión de cómo esperamos que se vea una persona con discapacidad. Entonces tal vez entendamos la de prejuicios que tenemos", ha sentenciado la protagonista, en un segundo mensaje.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 