Tensión militar en Ormuz: Irán acusa a EE.UU de romper la tregua, responde con misiles y Trump confirma que el alto el fuego sigue vigente, pero amenaza con usar "mayor fuerza" si no hay acuerdo pronto

La frágil tregua en el estrecho de Ormuz ha saltado por los aires. Iran y Estados Unidos se acusaron mutuamente este viernes de iniciar una nueva escalada militar en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, después de una noche marcada por ataques cruzados, misiles, drones y bombardeos sobre instalaciones iraníes.

El Ejército iraní denunció que fuerzas estadounidenses violaron el alto el fuego vigente desde abril al atacar dos embarcaciones cerca de Ormuz, entre ellas un petrolero iraní que navegaba hacia el estrecho desde la región de Jask.

Según Teherán, Washington también bombardeó "zonas civiles" en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm "en cooperación con países de la región".

La respuesta iraní llegó poco después. En un comunicado difundido por medios oficiales y recogido por la agencia Tasnim, el Ejército aseguró haber lanzado ataques contra embarcaciones militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y cerca del puerto de Chabahar, causando "daños significativos".

La Guardia Revolucionaria iraní describió posteriormente la operación como una acción "amplia y precisa" ejecutada con destructores, misiles balísticos y drones con múltiples ojivas.

EEUU habla de "autodefensa"

La versión estadounidense es completamente distinta. El Comando Central de Estados Unidos confirmó también los enfrentamientos, pero aseguró que fueron las fuerzas iraníes quienes iniciaron las hostilidades.

Según Washington, varias unidades iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras transitaban por la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

Tras esos ataques, Estados Unidos afirma haber respondido bombardeando centros de "mando y control" e instalaciones militares iraníes.

De acuerdo con informaciones difundidas por Fox News, los objetivos estadounidenses incluyeron posiciones en Qeshm, Bandar Abbas y Bandar Kargan, puntos clave de la infraestructura naval iraní en el golfo Pérsico.

Pese a la intensidad de los ataques, el Comando Central insistió en que Washington "no busca una escalada", aunque advirtió de que mantiene plena capacidad para proteger a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

La tregua que nunca terminó de consolidarse

Los nuevos enfrentamientos llegan apenas un día después de que Donald Trump afirmara públicamente que veía "muy posible" alcanzar un acuerdo de paz con Teherán.

El alto el fuego había sido decretado unilateralmente por Trump el pasado 8 de abril, en un intento de abrir negociaciones directas con Irán y rebajar la tensión regional tras semanas de amenazas cruzadas y ataques en el golfo Pérsico.

Sin embargo, la situación nunca terminó de estabilizarse completamente. Durante las últimas semanas, ambas partes se habían acusado repetidamente de incumplimientos parciales y movimientos militares provocadores en torno al estrecho de Ormuz, una zona por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial transportado por mar.

El nuevo intercambio de ataques vuelve ahora a disparar el temor internacional a una escalada más amplia en Oriente Medio, especialmente en un momento de máxima tensión regional por los conflictos abiertos en Gaza, Líbano y el mar Rojo.

Con Estados Unidos e Irán intercambiando acusaciones directas y operaciones militares en una de las arterias energéticas más sensibles del planeta, la tregua parece cada vez más cerca del colapso definitivo.

Trump: "Sigue el alto el fuego, pero..."

Donald Trump, por su parte, dijo este jueves -a la cadena ABC- que el alto el fuego en Irán "sigue vigente", pese al intercambio de ataques con Teherán en el estrecho de Ormuz y que ha sido calificado como una violación al acuerdo por parte de la república Islámica.

Trump dijo que el intercambio de misiles registrado esta tarde en Ormuz solo fue "un golpecito de amor", cuando la periodista Rachael Soctt, de ABC, le preguntó vía telefónica sobre lo acontecido en Oriente Medio.

"No, no el alto el fuego continúa. Está vigente", agregó el republicano durante la entrevista concedida a la cadena. Sin embargo, ha advertido que podría utilizar "más fuerza y más violencia" contra Irán si no se firma un acuerdo pronto.