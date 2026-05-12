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Le ponen a Ayuso lo que ha dicho Sánchez de ella: le va cambiando la cara y así responde
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Le ponen a Ayuso lo que ha dicho Sánchez de ella: le va cambiando la cara y así responde

Ha estado en el programa de Nacho Abad en Cuatro. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ayuso en 'En boca de todos'.
Ayuso en 'En boca de todos'.'En boca de todos'.

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada este martes por Nacho Abad en el programa de Cuatro En boca de todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha analizado la actualidad política en una charla donde no ha tenido ninguna pregunta comprometida por parte de su interlocutor. 

En un momento de la charla, Abad le ha puesto lo que ha dicho Pedro Sánchez cuando le han preguntado por ella en una comparecencia junto con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

"Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar, no solamente, en nuestro país, como hemos visto, durante estos días, también fuera de nuestro país en este caso en México", ha respondido el presidente Sánchez de Ayuso por su polémico viaje a México. 

La presidenta ha visto en directo las imágenes y antes de nada ha dicho Abad "vamos que la culpa es suya y no de Sheinbaum". "La culpa es mía por existir, por hacer política, por opinar, por defender a los madrileños. Que al final, si según Sheinbaum yo estoy ofendiendo al pueblo de México, cosa que es absolutamente mentira, y ruego a todo el mundo que vea el vídeo que he colgado. ¿Ella ofende a los madrileños?". 

Para Ayuso, la diferencia es que "ningún mexicano en Madrid ni en España se siente extraño por votar de una manera o de otra". "Esta mujer y López Obrador, Morena, Podemos allí. Lo que está buscando, que no es el PRI, que no son otros partidos, es la decadencia del socialismo del siglo XXI". 

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Ayuso ha dicho, además, que el Gobierno la ha dejado desprotegida en México, que no se han puesto en contacto con ella para brindarle seguridad y que ha tenido que buscarse ella misma seguridad privada, sin dar muchos más detalles. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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