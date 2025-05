Le pregunta qué le hubiera gustado saber como mujer antes de vivir en Japón: es de no creer lo que pasa allí

La creadora de contenido española @yunaetsukino vive en Japón y se ha encontrado con una compatriota que también vivía por allí, Le ha hecho una pequeña entrevista en la que, entre otros temas, le ha preguntado qué le hubiera gustado saber, como mujer, antes de ir a vivir allí.

"Como mujer me hubiese gustado saber que no debería vivir en un primer piso... porque te roban la ropa interior", ha respondido en primera instancia. Aunque parezca sorprendente, allí en Japón no lo es tanto y es más habitual. De hecho, ha mencionado que pensaba que era un tópico, pero no.

A una amiga le robaron mientras vivía en un bajo. "Tenía la ropa interior fuera y no dejaron nada, solo los calcetines", ha añadido. El consejo que ha dado la entrevistadora es poner una pieza de ropa interior masculina y automáticamente hará que los ladrones no vuelvan a pisar el balcón. "Esto funciona, es antirrobo", ha aclarado.

"Claro, piensan, oh, aquí vive un hombre, esto no se toca. Es triste, pero esto es lo que me dijeron mis amigas japonesas...", ha expresado la misma. El vídeo ha alcanzado casi el medio millón de visualizaciones y más de 70.000 'me gusta'.

En cuanto a reacciones, varios usuarios que han vivido en Japón lo han corroborado por experiencia en primera o tercera persona. "Mi suegra vivía en un primero y también se la robaban con 90 años...", ha respondido un usuario.

