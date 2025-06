Lío tremendo en Sevilla por la Macarena: del "ahora sí es ella" al "esa no es su mirada"

Los devotos de la Esperanza Macarena de Sevilla siguen divididos sobre el resultado de los trabajos que se han realizado a la imagen durante el fin de semana, que, aunque en principio parecían ceñidos a las pestañas colocadas a la imagen, al final creen que han ido más allá.

Como ha comprobado EFE a las puertas de la basílica de la imagen en su barrio, hay divisiones entre los que dicen que se ha solventado el problema de la Macarena y aseguran que "ahora sí es ella", y los que creen que "esa no es su mirada de siempre", lo que ha provocado una reunión urgente de la junta directiva de la hermandad y una concentración de repulsa de hermanos, ambas esta tarde.

Una de las hermanas de la entidad con las que ha hablado EFE, Ana Cardoso, ha asegurado sobre la imagen que este lunes la ve "mejor y más parecida a ella, aunque le falta un poco de sonrisa", y que cree que "se ha hecho un bulo demasiado grande, porque la madre de Dios sigue siendo ella".

"Somos muchos los ciudadanos que la adoramos, como madre de Dios y esperanza nuestra", ha afirmado, mientras que otra mujer, Carmen, ha dicho que, una vez corregido el asunto de las pestañas “ya es su cara”, y que antes "no llegaba a trasmitir lo que ella transmite, pero ahora sí es mi Esperanza".

Ha señalado que, de todas formas, siempre va a estar con la imagen, porque tiene "mucho que agradecerle", y que le preocupaba "que no volviese a llenar las calles de esperanza como cada Jueves Santo".

Otra mujer, Macarena, ha pedido que la junta directiva de la hermandad dé explicaciones porque no tendría que haber permitido que se tocase la virgen "sin comentarlo a los hermanos", y por su parte Francisco ha indicado que "no ha sido una restauración, solo labores de mantenimiento y conservación, y se ha arreglado y no pasa absolutamente nada".

"La mirada no es la misma, la Macarena mira hacia adelante y esa virgen mira hacia abajo", ha explicado una hermana "con gran indignación".

La actuación efectuada a la imagen de la Macarena ha provocado las quejas de muchos hermanos, tanto en redes sociales como en su templo, por las pestañas añadidas a su rostro y que "cambian su mirada por completo".

Lío en redes

Así se refleja en muchos comentarios en redes sociales, aunque las quejas se han trasladado a la misma basílica de La Macarena, donde este fin de semana se han producido incluso escenas de tensión entre los devotos, los directivos e incluso los restauradores.

La intervención, que ha durado una semana, ha sido realizada por el taller sevillano de Arquillo, uno de los profesionales de este sector más conocido en el mundo cofrade, que fue llamado por la hermandad de urgencia para intentar solventar el problema.

La hermandad, por su parte, difundió un comunicado en la tarde del sábado en el que informaba de que la imagen "ha sido repuesta nuevamente al culto tras corregirse un efecto indeseado provocado por las pestañas sustituidas durante la intervención".

"La Hermandad comprende y comparte las muestras de preocupación de hermanos y devotos, de ahí que haya actuado con la mayor diligencia posible y, guiada por criterios técnicos, para reparar esta alteración estética no buscada", según el comunicado, en el que pedía disculpas a hermanos y devotos por este “incidente".

Sin embargo, el resultado de los trabajos de urgencia no convencieron a los macarenos y la hermandad avisó de urgencia a unos restauradores distintos, que trabajaron toda la madrugada del domingo hasta lograr el efecto que ahora tiene la imagen, que sigue sin convencer a todo el mundo.