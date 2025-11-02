Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ha colgado en la puerta de su casa por Halloween da tanto miedo como recibir una carta de Hacienda

La publicación ha alcanzado los 105.000 'Me Gusta'.

Imagen de archivo de decoración de Halloween. Getty Images

¿Truco o trato? En los últimos años, Halloween ha ido ganando más y más importancia en la sociedad española. Para los más pequeños, se trata de la ocasión perfecta para disfrazarse y mantener la tradición de ir puerta por puerta en busca de golosinas. Sin embargo, muchos no están familiarizados o dispuestos a festejar el día del miedo. 

La decoración de una de las viviendas de la localidad de Navalcarnero ha dado la vuelta en redes sociales por su peculiar forma de "rechazar a los niños". En una publicación de la cuenta de X (antes Twitter), Líos de Vecinos, se puede ver colgado de la fachada a un muñeco metido en una bolsa de basura negra del revés, con un terrorífico mensaje: "Este es el último niño que pidió truco o trato".

Muchos usuarios de la red social se han animado a comentar la publicación, que ha alcanzado los 105.000 Me Gusta. "Es de esas cosas que son graciosas, pero al mismo tiempo no...", bromea un internauta. "No sé si es una invitación muy complicada de entender o un muy mal repelente para niños". "Jopé, hay vecinos poco simpáticos".

Sin embargo, este no es el único mensaje polémico que este Halloween uno ha dado de qué hablar. El pasado jueves se hizo viral un cartel dirigido a todos aquellos que quisieran hacer el "truco o trato". "En esta casa no hay truco o trato. Hay buñuelos y torrijas. Esto es Zaragoza, no Winsconsin, lo siento. Iros a cascala, so modorros", reza uno del cartel colocado en una comunidad de vecinos aragonesa, y en mayúscula.

En los comentarios al cartel hay todo tipo de comentarios. Muchos se quejan del tono empleado, sobre todo cuando es una fiesta para niños. "La gente es idiota hay sitio para ambas cosas", "Lamentable" y "¿Pero las torrijas no son para Semana Santa?", le dicen en redes sociales en respuesta.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
