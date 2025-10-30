Deja un cartel en la puerta de su casa para todos los que vayan hacer "truco o trato" en Halloween que ni el conde Drácula

Como cada año y cada vez de forma más masiva, el 31 de octubre millones de españoles, sobre todo niños, celebrarán Halloween, algo que no todo el mundo comparte por esto de mantener las tradiciones españoles y no las de fuera.

En los edificios donde residen padres con niños, los vecinos suelen preparar bolsas con chucherías para repartir entre ellos, como si de un condado de Estados Unidos se tratase, al son del "truco o trato".

Para los que todavía no dominen esta tradición, el truco o trato es una traducción literal del "trick or treat" que se dice durante Halloween. Si cuando piden chuches los vecinos no les dan nada, los niños amenazan con hacer una travesura, es decir, el truco.

Todo apunta a que los menores que residan en un edificio de Zaragoza no van a contar con los dulces de uno de los vecinos porque no está muy por la labor de celebrar Halloween este fin de semana.

"En esta casa no hay truco o trato. Hay buñuelos y torrijas. Esto es Zaragoza, no Winsconsin, lo siento. Iros a cascala, so modorros", reza el cartel colocado encima de una puerta y en mayúsculas, para que todo el mundo lo pueda ver.

En los comentarios al cartel hay de todo. Muchos se quejan del tono empleado, sobre todo cuando es una fiesta para niños. "La gente es idiota hay sitio para ambas cosas", "Lamentable" y "¿Pero las torrijas no son para Semana Santa?", le dicen en redes sociales en respuesta.

Pero, ¿qué es Halloween?

Parafraseando a Alfredo Duro con su ya mítico qué es Halloween en El Chiringuito de Josep Pedrerol, un poco de información sobre cómo se celebra en España y desde cuándo.

Las redes sociales, las películas y series de Estados Unidos y las campañas de publicidad, con supermercados cargados de productos relacionados con dicha fiesta desde semanas antes de su celebración, han provocado su calado, especialmente entre la gente joven.

En España, más entre los jóvenes, la tradicional Fiesta de Todos los Santos del 1 de noviembre ha perdido fuerza en detrimento de un Hallowee, más atractivo visualmente. En otros países como México, la influencia del vecino del norte es notable pero disponen de su propia festividad, y es que el 31 de octubre es el preludio del Día de los Muertos, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003.