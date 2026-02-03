El músico Antonio Martínez Ares se dirige directamente al 19% de jóvenes que ve "buena" la dictadura de Franco: no se corta ni un pelo

El músico Antonio Martínez Ares, conocido por ser uno de los emblemáticos autores de comparsas del popular Carnaval de Cádiz, ha sido tajante a la hora de hablar de los jóvenes que prefieren una dictadura al actual régimen democrático, un dato que se ha incluso reflejado en una encuesta del CIS el pasado mes de octubre.

Lo ha hecho en una entrevista concedida al Diario de Cádiz, con motivo de su regreso a la COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas), con la comparsa Los humanos. Preguntado sobre la democracia y el franquismo, ha hablado sin tapujos: "Yo creo que se pusieron todas las alternativas posibles en la mesa para que no se enterrara, no al contrario".

Además, ha añadido una comparación con Alemania: "Si hubiera habido alguna disposición de hacerlo, como se hizo en Alemania, pues ahora no estaríamos hablando de una oleada de cosas que son realmente muy preocupantes".

El fascismo que no se fue

Para el músico, el fascismo no se ha ido, sino que "siempre está". El problema radica cuando se le deja un "campo abierto desde el minuto uno de la muerte del dictador", algo que le parece "inconcebible".

Y para los jóvenes que ven con buenos ojos la época de Francisco Franco, tiene algo cristalino que decir: "Cuando un chaval de 18 años, de 17 años, me dice que quiere una dictadura, pues la verdad es que es un imbécil".

"Es un imbécil total, o sea, no tiene ni puñetera idea de la vida y luego se está meando en un estado de bienestar que construyó su abuelo y por el que está gracias a su padre", ha defendido en la citada entrevista.

Y eso nos llevará a "una locura"

Lo ha resumido en "una salvajada" y de esos casos hay "un montón de gente que nos van a llevar a una locura".

"Hay padres de la democracia que fueron ministros de Franco, con eso ya se dice mucho... Tú un día te levantas dictatorial y al otro te levantas todo monárquico y democrático. No pasa nada, ¿sabes?", ha concluido.

Un 21% de españoles ven "bueno" el franquismo

La encuesta publicada por el CIS el pasado mes de octubre dio para hablar durante muchas semanas. Dejó unos datos más que preocupantes: