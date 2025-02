Lo que dice una novia antes de casarse deja a todos los invitados completamente pasmados

La usuaria de TikTok Rocío García (@rocilacania) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando lo que han hecho unos novios antes de casarse, dejando a todos los invitados completamente pasmados.

"Vas a una boda y la novia hace esto antes de 'sí quiero'", ha manifestado la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha superado ya los 1,5 millones de visualizaciones y los 73.600 me gustas.

En concreto, la grabación empieza con la novia esperando en el altar junto con las personas encargadas de oficiar la boda, momento en el que la futura esposa se acerca al micrófono.

"Un segundo, ¿vale? Un segundito. Es que yo no puedo dar el sí quiero si no pasa esto", ha expresado la novia en el atril del altar, ante la mirada atónita de todos los invitados, que todavía no sabían a qué se estaba refiriendo.

En ese momento, aparece el novio bailando con una cajita de mimbre llena de botellines de cerveza que reparte entre los invitados, quienes le reciben entre risas, vítores y aplausos, para acabar con un brindis colectivo antes de empezar la ceremonia.