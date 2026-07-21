"Los abrazos, los gritos compartidos y la inmensa alegría del gol": el recuerdo que los lectores de 'El HuffPost' se llevan del Mundial 2026

No todos los días se gana un Mundial. España tiene dos estrellas en su camiseta y ambas han supuesto un esfuerzo considerable y muchos años de frustraciones. El gol de Ferran Torres provocó un grito colectivo que hizo temblar a un país entero. Quedará en la memoria para siempre.

Quizás ahora no seas consciente; es demasiado pronto. Pero seguro que aún recuerdas con quién viste el gol de Iniesta en 2010, aquel abrazo a un familiar o un amigo, la alegría inmensa de sentirse campeón por primera vez. Y con este segundo triunfo sucederá lo mismo. Nunca olvidarás el 19 de julio de 2026.

En El HuffPost hemos preguntado a nuestros lectores qué recuerdo se llevan de esta Copa del Mundo. Las respuestas no se centran únicamente en lo deportivo. Sí, todos tendrán presente la victoria de La Roja, pero hay emociones que no se limitan al propio fútbol.

El recuerdo del Mundial 2026

En un acontecimiento como este hay cientos de anécdotas. La tensión en el palco durante la final, la bolsa de plástico en la que Cucurella llevaba el supuesto trofeo, los famosos en los estadios o los equipos que no son ni mucho menos favoritos pero que acaban sorprendiendo e ilusionando.

Y seguro que tú también tienes una o varias. Después de 39 días de competición no es para menos. Y con la guinda de la victoria de la selección española, aún mejor. Nuestros lectores nos han regalado sus momentos imborrables.

"Me llevo recuerdos de sufrir y tensión, pero sobre todo de alegría y emoción después de cada partido, de creer hasta el final y vivirlo como nunca", dice un usuario. "Mi hijo de 11 años llorando de emoción", resalta Cris. "La playa llena de los colores de España, la unión y la celebración de un triunfo que todos sentimos nuestro", comenta Xurde. "Los abrazos, los gritos compartidos y la inmensa alegría del gol de Ferran", subraya otro lector. "La recompensa y el orgullo de lo que hacen unos compatriotas por nosotros, sintiéndolo con mi familia y lejos de España", asegura Clara.

También los hay que destacan los aspectos deportivos. "El dominio absoluto del medio campo", dice Javi. "Me quedo con un gran futbolista y una excelente persona: Borja Iglesias", confiesa otro lector. "El gran juego de España y la indignación por Argentina, que deberían de dejar el fútbol y dedicarse al rugby", incide uno de nuestros usuarios. "La sincronización del equipo en todas sus líneas", apunta Paco. Uno de los lectores también se queda con "la foto grupal con Rodri, elevando la copa al más puro estilo Casillas".

¿Te sientes identificado con alguno de estos comentarios? Seguro que compartes emociones con varios de ellos.

¿A quién te abrazaste con el gol de Ferran?

El fútbol, sin sentimientos, es como una partida de parchís. Un juego como otro cualquiera, un entretenimiento para desconectar de la cotidianidad. Dentro de unos años no recordarás si España jugó con un 4-3-3 o un 4-4-2, es posible que también confundas a algún futbolista titular con un suplente. Sin embargo, nunca vas a olvidar con quién viviste el gol de Ferran Torres y cómo fue ese abrazo.

"Vi el partido con mi familia y me abracé a mi marido", relata Alba. "Abracé a mi abuelo y a mi hermano", cuenta otro lector. "Di un abrazo a mi hijo pequeño", nos indican en un comentario. "Lo vi con mis amigos y me abracé a mi novio", dice Xurde. "Vi la final con mis hijos y nos abrazamos los tres en el gol", desvela un usuario. "Vimos el partido contra Argentina en una plaza pública y me abracé a mis hijos", comenta otro.

Es la historia de los lectores que han respondido al cuestionario de El HuffPost, pero podría ser la de cualquier persona que viviese la final del Mundial con ilusión y esperanza de lograr la victoria.