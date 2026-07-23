Demanda a una cadena de comida rápida por quemarse la lengua con unas patatas 'demasiado calientes' y su caso reabre el pleito del café que acabó en 2,5 millones

Una mujer ha denunciado a McDonald's por, supuestamente, quemarse la lengua al comer unas patatas fritas. Según la demandante, el producto estaba "demasiado caliente" y no era seguro para el consumo humano. El incidente ocurrió el 5 de marzo de 2026 en un restaurante de la cadena situado en Manhattan, Nueva York.

La denunciante, llamada Catherine Luongo, expone que la culpabilidad es del establecimiento y de sus empleados por servirle unas patatas sobrecalentadas y no advertirle del riesgo. Asegura que experimentó un fuerte impacto físico y emocional a causa de las quemaduras en la lengua, tal y como desvela el diario británico The Independent.

Luongo también afirma que estuvo "confinada en casa, sin poder llevar a cabo sus actividades y deberes cotidianos", según se indica en la demanda a la que ha tenido acceso el mismo medio. La denuncia ha sido presentada el 21 de julio ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York.

No es la primera vez que esta cadena de comida rápida recibe una denuncia por la temperatura de sus productos. En 2013, una mujer de Florida obtuvo una indemnización de 800.000 dólares por la temperatura "peligrosamente alta" de un McNugget de pollo. Su hija quiso ingerir una porción y, al estar demasiado caliente, sufrió quemaduras de segundo grado.

Algo similar ocurrió en 2024 con la aerolínea Frontier Airlines. Un pasajero de Filadelfia sufrió quemaduras de tercer grado y acabó con cicatrices en diferentes partes del cuerpo a causa de un té caliente que se derramó sobre su regazo. Esto le provocó una "decoloración sumamente antiestética y vergonzosa en la piel", así como un "trastorno de estrés postraumático", según la denuncia.

El caso del café de 2,5 millones de euros

Existe un ejemplo todavía más llamativo. Una demandante obtuvo una indemnización de 2,5 millones de euros por un café ardiendo. En el año 1992, Stella Liebeck (la denunciante) sufrió quemaduras de tercer grado en el 6% de su cuerpo. Esto le provocó daños permanentes en la piel.

Liebeck permaneció una semana ingresada en el hospital y tres recuperándose en casa. Posteriormente tuvo que regresar al hospital para someterse a varios injertos de piel. El tratamiento médico costó 20.000 dólares.

En primera instancia, un jurado otorgó a Liebeck 2,6 millones de dólares (2,5 millones de euros), pero otro juez lo redujo a 480.00 dólares. La compañía demandada era también Mcdonald´s.

En estas situaciones los restaurantes suelen argumentar que los adultos pueden saber o intuir la temperatura de la comida, y que una posible quemadura es un riesgo que se asume de manera consciente.