Lo que dicen en Alemania de la selección española femenina tras perder la Eurocopa va ser polémico en España

El medio alemán Focus.de ha cargado con dureza contra la selección española femenina por las declaraciones de algunas futbolistas tras perder la final de la Eurocopa en los penaltis contra Inglaterra.

El titular ya es toda una declaración de intenciones: "Las españolas se muestran malas perdedoras tras perder la final de la Eurocopa".

En el texto llegan a usar la palabra "humillación" para hablar de la final y hacen mención a las caras de tristeza de las jugadoras en una foto que subió la Casa Real con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Han criticado concretamente las palabras de la seleccionadora, Montsé Tomé, y de la estrella de la selección Aitana Bonmatí, que afirmó que "esto es simplemente cruel" por la forma en la que se había dado la derrota tras dominar el partido.

"La jugadora de 27 años del FC Barcelona y su entrenadora Montse Tomé también resultaron ser malas perdedoras tras una noche de nerviosismo en un St. Jakob-Park con entradas agotadas y 34.203 espectadores", han escrito.

Han remarcado que fue precisamente Aitana Bonmatí, una de las que falló uno de los penaltis en la tanda, la que se llevó el premio a mejor jugadora del torneo. "Para mí, Inglaterra es un equipo capaz de no jugar bien y aun así ganar" y "algunos equipos no necesitan mucho para ganar" dijo la jugadora del Barcelona, algo que no ha gustado al medio alemán.

Y aún hay más: "Las españolas lograron la hazaña de fallar cinco de sus seis penaltis en la Eurocopa: dos en el tiempo reglamentario de los cuartos de final contra Suiza, y tres (Bonmatí, Salma Paralluelo, Mariona Caldentey) desde el punto de penalti en la emocionante final. Bonmatí se disculpó por su fallo, quejándose: 'Fuimos mejores en el campo, pero no en la tanda de penaltis'".