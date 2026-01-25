Lo que ha dicho el economista jefe del FMI sobre cómo va España no va a sentar nada bien en Génova

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, economista francés, profesor de la Universidad de California y ganador del premio al mejor economista joven de Francia en 2008, ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que ha hablado con contundencia de cómo va la economía en España.

Aunque le habían preguntado sobre los problemas que hay en la eurozona, él no ha dudado en aprovechar para destacar algo que lleva haciendo España desde hace unos años.

"El crecimiento (de Europa) ha sido relativamente robusto, del 1,4% el año pasado, se espera un 1,3% este 2026 y otro 1,4% en 2027. Se ha mejorado la proyección de 2026 por el plan de inversión pública de Alemania y los planes en defensa. España es también uno de los puntos positivos de la zona euro", ha señalado.

Pierre-Olivier Gourinchas ha reconocido que en España "ha habido una contribución del crecimiento que procede del aumento de la mano de obra, en buena parte por la llegada de extranjeros, pero otra parte que también se debe a la tasa de empleo, que ha tendido a ser bastante baja con relación a otros países".

"No solo vemos un crecimiento extensivo. En los dos o tres últimos años se ha producido un aumento de la productividad y cierta convergencia respecto a otras economías europeas. Estos elementos, obviamente, deberían favorecerse y se debería invertir más en ellos", ha explicado el economista jefe del FMI.

"Las magnitudes parecen correctas"

Pierre-Olivier Gourinchas también ha querido destacar lo que indican las previsiones de crecimiento que ha adelantado el FMI para España en 2026 y 2027.

"La contribución del aumento de fuerza de trabajo y del turismo al crecimiento, que han sido motores importantes, se va a ir moderando".

"Esperamos una ralentización del PIB en 2027, del 2,3% de este año, hasta el 1,9%".

"El crecimiento potencial se sitúa en el 1,7%, es más alto que en el resto de la zona euro, aunque ese porcentaje también refleja un aumento de mano de obra relativamente positivo".

Y la pregunta del millón, que no sentará nada bien ni al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni en Génova, tiene que ver con los Presupuestos, que llevan más de dos años sin actualizarse.

Pese a las presiones de la oposición, pidiendo elecciones por no lograr sacar adelante las Cuentas públicas, el economista jefe del FMI ha hablado con claridad de si supone esto un problema o no para las políticas económicas de España.

"Los planes presupuestarios que nos han mostrado, que son los mismos que comparten con la Comisión Europea, parecen razonables en términos de la consolidación fiscal que está teniendo lugar en España y otros países. Tal vez se podría acelerar un poco, pero las magnitudes parecen correctas desde nuestra perspectiva", ha sentenciado.